Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Исследования, проведенные учеными в различных странах, указывают на ряд привычек, формирование которых поспособствует долголетию.
Так, американские исследователи выяснили, что дольше живут организованные люди, поскольку планирование снижает уровень стресса и тревожности, сокращая отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему.
На Тайване установили, что долголетию способствует самостоятельный шопинг: это хорошее сочетание физической активности, способа коммуникации в социуме и тренировки памяти и внимания.
Индийские ученые пришли к заключению, что употребление карри на долгие годы сохраняет интеллектуальные способности и помогает продлению активной жизни.
В числе полезных привычек, продлевающих жизнь, называют также пение в караоке за счет позитивного воздействия на дыхательную систему, насыщения крови кислородом и времяпрепровождения в хорошей компании.
Полезно также как можно дольше сохранять профессиональную активность и продолжать работать, наладить хороший сон, общаться в социальных сетях, завести питомца — лучше собаку, с которой требуется регулярно гулять.
Наконец, рекомендуется выработать философский подход к жизни.
Подборку полезных привычек для продления жизни составил телеканал РЕН ТВ.
Ранее семья 108-летней жительницы Уэльса поделилась секретом ее долгой жизни.
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