Семья 108-летней женщины поделилась секретом ее долгой жизни
Женщина из Уэльса, проживающая в доме престарелых города Бакли, недавно отпраздновала свой 108-й день рождения. Ей удалось достигнуть такого возраста благодаря правильному и здоровому образу жизни, пишет газета Daily Post.
78-летняя дочь долгожительницы Ады Холлворт рассказала о том, что ее мать никогда не курила и не пила спиртного. Также известно, что женщина всегда оставалась доброй и заботливой по отношению к своим детям.
Помимо прочего, Холлворт всегда помогала нуждающимся и всю жизнь занимается благотворительностью. Старший внук женщины отметил также, что его бабушка обладает очень хорошим чувством юмора.
Родственники долгожительницы рассказали о том, что в 1980 году умер ее муж, и она стала жить неподалеку от своей семьи, в городе Честере. Только в этом году было принято решение о том, что женщина будет проживать в доме престарелых. Известно, что у нее есть двое детей, пять внуков и три правнука.
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