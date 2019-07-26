Ученые объяснили, как продлить свою жизнь с помощью физических нагрузок
Ученые из Мичиганского университета заявили, что тренировки с использованием малых и тяжелых весов необходимы для того, чтобы укреплять мышцы и держать организм в тонусе, особенно в пожилом возрасте. Об этом пишет Medicalxpress.
Исследователь-медик Марк Петерсон объяснил, что старость практически у всех людей вызывает ассоциации с ухудшением физических и интеллектуальных способностей. Врач пояснил, что старение во многом зависит и от биологических изменений, которые можно контролировать и корректировать самостоятельно.
— Есть научно обоснованные данные, согласно которым тренировки с отягощением, если они проводятся под руководством опытного тренера, улучшают функционирование мышц, благоприятно сказываются на лечении хронических заболеваний. Также они заметно повышают качество жизни и ожидаемую продолжительность здоровой жизни, — объяснил специалист.
Врач рассказал, что для эффективных физических нагрузок с отягощением подойдет любой инвентарь, будь то гири, штанга или гантели.
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