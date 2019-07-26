Новую концепцию женского ожирения предложили американские диетологи

Ученые из США заявили, что определить количество жира в организме не представляется возможным с помощью данных нормального индекса массы тела. Об этом пишет издание JAMA Network Open.

Медики провели эксперимент с участием 150 тысяч американок преклонного возраста, в процессе которого выяснилось, что даже у тех, чей индекс массы тела низок, есть риск ожирения.

Ученые объяснили, что когда жир распространен по тканям тела равномерно, здоровье женщины остается в норме. Но те, у кого жир скапливается в области живота, были в зоне риска даже при низком индексе массы.

Исследователи пришли к выводу, что понятие «ожирение» среди женщин должно в первую очередь включать в себя параметры обхвата талии.

Ранее врач-диетолог из России рассказала, что для снижения массы тела голодание противопоказано. Стало известно, что необходимо питаться каждые два часа и отказаться от сладкого кофе как альтернативы перекуса.

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