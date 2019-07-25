Диетолог рассказала о главных ошибках при похудении
Врач-диетолог Александра Швец рассказала о самых распространенных ошибках в рационе среди тех, кто желает похудеть.
Медик объяснила, что для избавления от лишних килограммов необходимо всего-навсего придерживаться здорового питания.
Помимо прочего, худеющие люди часто пытаются справиться с чувством голода при помощи сладкого кофе. Отмечается, что этот напиток раздражает слизистую желудка, а сахар — очень калорийный. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют не прибегать к этому «опасному приему». Врач объяснила, что кофе лучше пить после еды.
Кроме этого, еще одной популярной ошибкой является отказ от утреннего приема пищи. Диетолог советует завтракать творогом или омлетом, ведь организму необходимо запастись силами на начало дня.
Также врач заявила, что питание один-два раза в день губительно для организма. Для того, чтобы не подвергать риску свое здоровье, нужно есть каждые два часа небольшими порциями. Об этом пишет «Газета.ру».
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