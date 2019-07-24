Специалист рассказала, что салат с горьким привкусом поможет снять усталость
Листья салата, имеющие горький привкус, успокаивают и снимают усталость. Об этом рассказала начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева.
— Горьковатый привкус отдельных салатов обусловлен наличием в них таких веществ, как гликозид и лактуцин, которые не только оказывают на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимают усталость и успокаивают, — сообщила эксперт.
Она добавила, что такой салат вместе с витамином С и каротином полезен при гипертонии. Кроме того, он укрепляет стенки кровеносных сосудов и предупреждает развитие атеросклероза.
При выборе салата необходимо обращать внимание на листья. В частности, не стоит покупать салат с увядшими или пожелтевшими листьями, признаками гнили или пятнами.
По словам Зайцевой, салат является легким низкокалорийным продуктом, который богат многими витаминами и минеральными веществами, пишет РИА Новости.
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