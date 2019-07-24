Чем опасны травяные чаи для похудения

Ученые уже давно пытаются выяснить, как можно сохранять приемлемый вес и при этом не морить себя голодом. Кто-то говорит, что нужна особая низкокалорийная диета.

— Да, это вариант. Но питание при этом все равно должно быть сбалансированным, т. е. содержать нужное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ, — пояснил кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского университета имени Сеченова Сергей Коваленко.

— Подобрать такую диету достаточно сложно. И к тому же она довольно дорого обойдется — потому что привычных нам дешевых продуктов там, вероятнее всего, не будет. Плюс ко всему этой диеты придется очень жестко придерживаться. А ведь это тоже непросто.

Второй вариант — прийти в аптеку и купить биологически активные добавки для похудения.

— Большинство подобных биодобавок — это травяные чаи, которые оказывают слабительное действие, — уточняет эксперт.

— Да, с ними можно похудеть, но могут возникнуть проблемы. Использование таких чаев приводит к серьезной потере жидкости, а вместе с ней — витаминов и минеральных веществ. То есть вы себя буквально сушите. Для людей старшего возраста это особенно неприятно: восстановиться после такого похудения им будет гораздо сложнее, чем, например, тридцатилетним.

Однако прогресс, к счастью, не стоит на месте. Например, еще в прошлом веке панцири крабов считались отходами производства. А сегодня обнаруженный в них хитин ценят на вес золота и называют самым перспективным средством в диетологии.

Дело в том, что хитозан — очищенный хитин — позволяет человеку контролировать свой вес. Попадая в кишечник, хитозан преобразуется в нерастворимый биогель, который связывает молекулы жира и выводит их из организма еще до того, как они отложатся на боках и бедрах.

Это означает, что человек, принимающий хитозан, может не ограничивать себя жесткой диетой. Накопление жира и набор веса ему практически не грозит.

К слову сказать, к хитозану «прилипает» не только жир, но и излишки соли, токсины и продукты метаболизма лекарств.

Что любопытно, это вещество способствует не только похудению. Так, например, кафедра клинической фармации центра медицинских наук в Университете Тенесси провела исследования, в которых участвовали люди с диабетом второго типа, высоким уровнем холестерина и лишним весом — обычными, увы, проблемами людей старшего возраста. И что же выяснилось? Общий уровень холестерина у участников эксперимента понизился на восемь процентов, а уровень липопротеинов низкой плотности, или, как его еще называют, «плохого холестерина», — до пяти процентов.

Другая группа ученых из Университета Глиндр в Северном Уэльсе в результате двухлетнего эксперимента обнаружила, что хитозан можно использовать и в косметологии — в составе натуральных гелей для душа и шампуней — он значительно быстрее и эффективнее искусственных химикатов поможет справиться с проблемой секущихся кончиков, которая волнует большинство современных женщин разного возраста. Кстати, хитозан, как показывают научные испытания, особенно эффективен в сочетании с хромом.

Если хитозан отвечает за избавление от лишнего жира, то хром помогает выровнять сахар в крови и способствует снижению аппетита, что, согласитесь, крайне важно.

В общем, прогресс не только добавляет нам проблем, но и помогает с ними справиться. Если, конечно, следовать его достижениям.

Читайте также: Врач рассказала о пользе и вреде зелени для организма человека