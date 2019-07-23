Врач рассказала о пользе и вреде зелени для организма человека

Пользователи сети обсуждают очередное открытие ученых из Калифорнийского университета — они нашли в кинзе необычную молекулу, предотвращающую судороги и эпилептчиеские припадки. «Вечерня Москва» решила выяснить, какими полезными свойствами обладает зелень и чем она может быть вредна для организма человека.



Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова порекомендовала читателям «ВМ» выращивать зелень на подоконнике.

— В зелени содержится большое количество микроэлементов и витаминов, в которых нуждается наш организм. Я бы посоветовала всем начать ее выращивать на подоконнике, ведь витаминизация очень важна. Самая лучшая зелень, с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт, — это укроп, петрушка и мята. Укроп улучшает работу кишечника, выводит газы. Если добавлять мяту и мелиссу в чай, то они окажут антиспазматическое действие и помогут избавиться от колик. В микроэлементах, содержащихся в зелени, есть калий и магний: первый дает мочегонный эффект, а второй положительно действует на сердце, — говорит Дианова.

Врач также рассказала об эфирных маслах, содержащихся в зелени. Они могут быть как полезны, так и вредны для организма.

— Эти компоненты служат профилактикой возникновения рака. Кроме того, они улучшают вкусовые качества продуктов. Но эфирные масла могут и навредить, вызвав, например, изжогу. Поэтому с мятой нужно быть острожным. В зелени много витамина K, который контролирует свертываемость крови. Пациентам, которые проходят терапию, зелень нужно есть в очень маленьких количествах. Кинза и петрушка могут вызвать першение в горле, в отличие от укропа.

Нурия Дианова также посоветовала добавлять зелень в напитки.

— Тархун и безалкогольное мохито — это полезные напитки, которые хорошо утоляют жажду. Рецепт простой: мята, лимон. И я своим пациентам рекомендую вместо сахара добавлять траву стевию. Получается потрясающий низкокалорийный напиток для лета.

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