Растительная диета уменьшает риск развития диабета
• 14:19 • 23 июля 2019
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Подобная диета может снизить давление и вес, одновременно повышая чувствительность к инсулину
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
Люди, соблюдающие растительную диету, менее подвержены заболеванию диабетом. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана.
Исследователи проанализировали данные более чем 307 тысяч человек старше 18 лет. У некоторых из них был диабет второго типа. В ходе эксперимента отмечалось, насколько хорошо участники придерживались диеты, состоящей из фруктов, овощей, орехов, бобов и цельного зерна.
Результаты исследования показали, что подобная диета может снизить давление и вес, одновременно повышая чувствительность к инсулину, сообщает издание JAMA Internal Medicine.
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