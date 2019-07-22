Диетолог рассказала, как правильно похудеть
Член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова рассказала об ошибках тех, кому не удалось похудеть при переходе на правильное питание.
По ее мнению, людям мешает несистемный подход. Человек снижает вес и переходит на низкокалорийное питание, слишком ограничивая свой рацион. Многим не удается долгое время удерживать подобный режим и возвращаются к старому формату приема пищи.
Также Наталья Круглова считает, что рацион питания некоторых людей не содержит достаточного количества витаминов и микроэлементов. Именно поэтому организм не способен снижать вес.
Диетолог дала несколько рекомендаций. Она не советует садиться на диеты, которые приводят к временным результатам, а сразу же переходить на правильное питание с наличием белков, жиров и углеводов.
В ежедневном рационе должны быть зерновые продукты, овощи, фрукты, мясо, молочные продукты и источники растительного жира. Занятия физической нагрузкой помогут снизить вес, сообщает «Ридус».
По мнению Натальи Кругловой, отсутствие результатов может говорить о проблемах со здоровьем, связанных с эндокринной системой. В этом случае необходимо обратиться ко врачу.
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