Диетолог рассказала, чем может быть опасно мороженое для здоровья
В летнюю пору мороженое становится лакомством номер один для детей и взрослых. Сегодня выбор мороженого большой. Но не все, кто его покупают, знают, какие опасности таит в себе этот десерт. «Вечерняя Москва» решила выяснить, какой вред мороженое может нанести организму человека.
По словам диетолога Московского центра косметологии и красоты Елены Соломатиной, основные компоненты мороженого — это молоко, сахар и жир. Иногда — шоколад и всевозможные добавки, среди которых изюм, орешки, джем.
— В зависимости от вида и фирмы-производителя наполнители могут быть разными. Собственно, как и содержимое продукта, — уверена эксперт.
По ее словам, одни производители создают более полезный продукт, другие могут заменить полезные ингредиенты более дешевым сырьем.
— В некачественном, дешевом мороженом могут быть трансжиры, разрушающие клеточную мембрану человека. Они негативно влияют на дыхательные пути, — говорит специалист.
Кроме того, во многих образцах мороженого есть пальмовое масло, говорит Соломатина.
— Насыщенные жирные кислоты трудно усваиваются нашим организмом и способствуют образованию холестериновых бляшек.
Если же очень захотелось полакомиться мороженым, то лучше остановить свой выбор на сорбете с точки зрения безопасности для своего здоровья.
— И его лучше готовить самим, — уверяет специалист.
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