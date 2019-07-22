Эксперт назвала самое полезное мороженое
Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян рассказала, какое мороженое самое полезное. Она отметила, что у этого десерта есть как полезные, так и вредные свойства.
Так, наиболее полезным считается фруктовое мороженое — сорбеты и лед, потому что в нем содержатся натуральные ингредиенты и минимум вкусовых добавок. Его можно приготовить самим в домашних условиях: нужно сделать смузи, разлить его по формочкам и поставить в холодильник.
Эксперт порекомендовала при покупке мороженого смотреть на его состав: в нем должны быть сливки, сливочное масло, сахар и фруктовый сок. А растительные жиры, которые часто встречаются в дешевом мороженом, могут нанести вред организму, потому что способны повышать уровень холестерина, сообщает портал News.ru.
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