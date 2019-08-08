Супердедушка из Москвы рассказал, что помогает ему быть в форме

Алексей Белов — победитель окружного этапа конкурса «Супердедушка-2019» в Восточном округе столицы. В свои 60 лет он каждый день уделяет время спорту и прогулкам. «Вечерняя Москва» узнала, легко ли быть «супер» каждый день.

Встреча с Алексеем Беловым у нас состоялась на спортивной площадке около дома. Меня встретил моложавый, седоволосый, голубоглазый мужчина в отличной физической форме — даже и не дашь супердедушке его возраст. И неудивительно, ведь каждое утро Алексея Борисовича уже много лет начинается в шесть часов с зарядки сразу после пробуждения. Важно, чтобы обязательно она проходила на свежем воздухе — это дает отличный заряд энергии на весь день.

Сегодня дождя нет, поэтому пенсионер надевает спортивный костюм, берет гимнастический коврик и отправляется на площадку в соседний двор.

— Не удивляйтесь, но моя утренняя зарядка длится до полутора часов, — рассказывает Алексей Белов. — Я не спешу, выполняю упражнения в спокойном темпе.

Супердедушка начинает отжиматься. Считаю... 20... 30... 50... 100! Ничего себе! А затем он ловко поднимается, переводит дыхание и сразу переходит к упражнению на пресс.

— Из положения лежа я обычно поднимаю корпус 250 раз! — сразу предупреждает Алексей Борисович.

И правда, почти не напрягаясь, ровно 250. Дальше — 70 приседаний. И все по новой.

— Так на протяжении последних десяти лет начинается каждый мой день, — рассказывает пенсионер. — Раньше я был довольно плотного телосложения — весил под 100 килограмм. Беспокоили давление, отдышка. И я решил заняться собой: стал делать зарядку, слежу за питанием. Теперь чувствую себя гораздо лучше. Да и вес сильно уменьшился. Сейчас стабильные 74 килограмма.

В честь победы на конкурсе Алексею Белову подарили специальный фитнес-браслет, который всегда при нем. Это помогает отслеживать количество пройденных шагов за день, потраченных калорий и вообще держать себя в тонусе. При том, что у супердедушки и машина есть, он все равно предпочитает передвигаться пешком.

Кроме постоянной ходьбы, Алексей Белов еще и любит мышцы покачать, чтобы был рельеф, и «кубики» — надо в любом возрасте быть привлекательным. Ближе к восьми утра супердедушка возвращается домой, чтобы принять душ и позавтракать. Первый прием пищи всегда плотный: Алексей Борисович варит на плите гречневую кашу, разогревает приготовленную заранее курицу, делает салат: огурцы, помидоры, сметана.

— Готовлю всегда сам. С женой мы уже несколько лет в разводе. А дети — 18-летняя дочь Валерия и 30-летний сын Денис — живут отдельно, — делится собеседник «ВМ».

Перекусив, Алексей Белов надевает брюки и свитер и отправляется за продуктами.

— Люблю спелые бананы — штучки три мне хватит на сегодня, — комментирует он свои покупки. — Еще возьму литр гранатового сока, бутылку минералки. Запасы на неделю: пакет овсянки, колбаса, хлеб и чай.

Супердедушка заносит домой пакеты с продуктами. И снова в путь. Теперь время для прогулки.

Алексей Борисович признается, что гуляет всегда в одиночестве. Обычно предпочитает Измайловский парк или Серебряный Бор.

— Там можно привести мысли в порядок, полюбоваться природой, — отмечает Алексей Белов. — А если честно, давно мечтаю, чтобы меня сопровождала какая-нибудь активная спутница. После развода я так ни с кем и не наладил взаимоотношений. Да и не знаю, где сейчас заводят знакомства.

Мне бы подошла женщина немного моложе, любящая спорт, добрая, отзывчивая...

С прогулки Алексей Борисович возвращается к семи вечера. Обед был в дороге: бананы, сок, вода.

Дома готовит ужин. Снова каша и мясо — на этот раз говядина.

Вечер проходит спокойно: пенсионер читает очередной детективный роман. Их он проглатывает по пять–шесть в месяц. Перед сном смотрит новости или фильмы.

— По телевизору часто показывают, как сейчас обманывают пенсионеров. Например, те же экстрасенсы или мошенники. У меня сын юрист, мы с ним часто созваниваемся по вечерам, и я консультируюсь. Дочке регулярно звоню — она сейчас в Петербурге учится. Спрашиваю, как поживает, как учеба, здоровье. Внуков у меня пока нет.

На пенсию Алексей Борисович вышел в прошлом году. До этого 35 лет отработал на железной дороге.

— Теперь стараюсь не сидеть без дела: посещаю занятия по программе «Московское долголетие» — хожу в бассейн, окончил курсы компьютерной грамотности. Мне все интересно. Главное в нашем возрасте — не сидеть без дела! — заключил супердедушка.

Кстати, несмотря на то, что важным элементом победы в конкурсе было исполнение Алексеем Борисовичем песни в стиле «рэп», он на самом деле давний поклонник рок-н-ролла. Дома слушает и зарубежные группы, и наши.

Главное, чтобы музыка вдохновляла.

— Недавно я ходил на концерт рок-группы Kiss. Мне очень понравилось: этим музыкантам так же, как и мне, 60 и больше, а у них энергия молодых людей, — поделился супердедушка. — Такая бодрость духа заряжает. Правда, веселиться вместе с толпой я не решился. Может, в следующий раз.

Сейчас супердедушка в своей хоть и многогранной и такой нескучной холостяцкой жизни решил выделить место и для супербабушки. Но не той, которая будет дома сидеть, чаи гонять с пирожками да с соседками болтовней заниматься.

Алексей Белов ищет верную спутницу, соратницу и партнера по интересам. Чтобы вместе спортом заниматься, на культурные мероприятия ходить, путешествовать и радоваться жизни. Тем более что каждый год Алексею Борисовичу положена путевка в Крым.

СПРАВКА

В июле Алексей Белов победил в окружном этапе конкурса «Супердедушка-2019». На конкурсе он удивил жюри исполнением песни в стиле «рэп», посвященной здоровому образу жизни. «Спорт — это сила, спорт — это лайф, спорт в моей жизни — здоровье и кайф» — такие строчки были в композиции его сочинения. В конце августа Алексей Борисович будет участвовать в городском конкурсе «Супердедушка-2019». Он уже начал готовиться, но подробности держит в секрете.

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