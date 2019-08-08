День физкультурника отметят в московских парках с 9 по 12 августа
На территории столичных парков с 9 по 12 августа пройдет празднование Дня физкультурника. В программу праздника войдут спортивные игры, конкурсы, танцы и викторины.
В столичном саду имени Баумана 9 августа соберутся участники проекта «Московское долголетие». Они займутся гимнастикой цигун и йогой, поучаствуют в командных соревнованиях и эстафетах. Кроме того, в рамках праздника состоится флешмоб Zumba Gold.
Таганский парк 10 августа приглашает жителей столицы на сайкл-тренировку и тренировку «Стань человеком», сочетающую в себе элементы гимнастики, гиревого спорта, тяжелой атлетики и аэробики. Также будет проведен розыгрыш призов.
Праздничные мероприятия пройдут также на территории парка искусств «Музеон», Измайловского и Перовского парков, парков «Северное Тушино» и «Ходынское поле». Посетив их, можно будет узнать о здоровом образе жизни и поучаствовать в различных мастер-классах, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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