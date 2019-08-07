Праздник здоровья пройдет в «Музеоне»
Праздник здоровья состоится в парке искусств «Музеон» 10 августа. На него приглашаются жители столицы старшего возраста. Для гостей подготовили обширную программу.
Праздник пройдет на двух площадках — пространстве NOVA, расположенном между Аллеей вождей и Крымской набережной, и в павильоне «Школа» рядом с главным входом. В рамках мероприятия пройдут занятия по йоге, скандинавской ходьбе и актерскому мастерству. Кроме того, москвичи смогут посетить танцевальные мастер-классы и открытые уроки по английскому языку. Отмечается, что для этого не требуются специальные навыки и умения.
Помимо этого, состоится забег для людей пожилого возраста «Бег в помощь», сообщается на сайте Информационного центра правительства Москвы.
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