Участников «Московского долголетия» пригласили отметить День физкультурника
Жители столицы, участвующие в проекте «Московское долголетие», отпразднуют День физкультурника в городских парках.
Для гостей подготовили обширную программу. Горожане смогут сыграть в волейбол, мини-футбол, заняться танцами, попробовать силы в различных соревнованиях. Предусмотрены также викторины, эстафеты, мастер-классы.
День физкультурника состоится 10 августа. Его отпразднуют на стадионе «Ангстрем» (Зеленоград), где посетителей ждет спортивный фестиваль и концерт, и в парке искусств «Музеон», где москвичи смогут заняться гимнастикой, йогой и даже боевыми искусствами. Кроме того, для них проведут уроки по английскому языку и актерскому мастерству.
Также все желающие получат возможность поучаствовать в марафоне «Бег в помощь» в парке Горького.
Подробная информация представлена на официальном сайте мэра Москвы.
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