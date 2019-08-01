90-летняя москвичка рассказала о любви к мотопрогулкам

Судьба 90-летней москвички Евгении Петровской крепко связана с Москвой. Еще в детстве она решила, что будет жить в столице и переедет из Перми. Раньше она совершала мотопрогулки по городу, а теперь предпочитает пешие.

Хрупкая, но подтянутая Евгения Константиновна не скрывает свой возраст, смеется, что юбилей сделал ее знаменитой — интервью, фотосессии. Президент России Владимир Путин отправил женщине письмо с поздравлением и пожеланиями здоровья и долголетия.

— Очень приятно такое внимание, но хочется вернуться к своей обычной жизни, — улыбается юбилярша. — Ребята, мне 90 лет! Я права водительские получила в 1947 году, тогда ваши родители, наверное, еще не родились.

Евгения Константиновна родилась 1929 году в Пензе, но Москву считает своим самым любимым городом. Здесь она живет более 70 лет.

— Я попала в столицу в детстве, здесь жили мои тетки. Да и папа часто ездил в Москву в командировку, иногда и нас брал с мамой, — говорит она.

Каждый раз Москва открывалась девочке по-новому. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, улица и Парк имени Горького, Красная площадь. Но желание переехать в Москву родилось в общежитии Института физкультуры.

— Мы приехали проведать дочку соседей. И мне понравилось все — здания, спортивные залы и площадки!

И я решила, что после школы обязательно буду учиться в этом институте. И все сбылось! Студенческая жизнь захватила Петровскую. Она выступала на мотокроссах, стала мастером спорта СССР. А когда выдавалась свободная минутка, то отправлялась на прогулку в парк.

— Сколько километров я накрутила по Измайловскому парку, посчитать невозможно. Конечно, Москва была совсем не такой. Сегодня она преобразилась, стала очень ухоженной, невероятно красивой, зеленой. Все дома чистые, всюду скверы со скамейками, удобные дорожки, многочисленные цветники. А сколько детских и спортивных площадок! — говорит она.

Евгения Константиновна — участница программы «Московского долголетия», занимается спортом — шесть раз в неделю ходит в тренажерный зал и находит время для прогулок по Москве.

— В центре столицы сегодня сказочно красиво. Я вижу много туристов, особенно часто встречаю японские группы. С каким интересом они знакомятся с Москвой. Признаться, мне это очень приятно, ведь я горжусь своим любимым городом.

КСТАТИ

Сегодня в рамках «Московского долголетия» в филиале «Рязанский» центра социальной защиты «Кузьминки» в 13:30 часов пройдет «Шляпная вечеринка», а в филиале «Печатники» в полдень начнется конкурс «Народное караоке».

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