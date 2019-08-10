Диетолог назвала 5 главных мифов об ожирении

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением. Больше всего людей, страдающих лишним весом, в 2018 году было зафиксировано в Курганской области, меньше всего — в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.

«Вечерняя Москва», в свою очередь, решила узнать, какие на сегодняшний день существуют самые распространенные заблуждения касательно причин набора лишнего веса и похудения. Диетолог Елена Соломатина рассказала о 5 главных мифах об ожирении:

Первое заблуждение: виновата генетика. Лишь небольшой процент людей действительно имеют проблемы с весом из-за нее.

Второе: «толстеют не от котлет, а от лет». Многие убеждены, что после 30 ты автоматически обречен на лишний вес. Малая толика правды в этом есть, так как замедляются обменные процессы в организме, но это не так сильно повлияет на человека, который действительно хочет оставаться стройным.

Третье: гормональные изменения. Это крайне редко является первопричиной набора лишнего веса. Гормональные изменения чаще являются последствиями ожирения.

Четвертое: нет денег правильно питаться и заниматься физическими нагрузками. Здоровое питание, такое как крупы, сезонные овощи, курица и некоторые виды рыбы, дешевле, чем приводящие к ожирению фастфуд, сладости и полуфабрикаты.

Пятое: когда все станет совсем плохо, доктор даст волшебную таблетку, и все придет в норму. Увы, никакая таблетка не поможет при неправильном образе жизни и запущенном состоянии организма.

— Давайте попробуем разобрать распространенные домыслы касательно проблемы ожирения.

— Гены действительно играют очень маленькую роль в вопросе ожирения. Основное — это традиции и образ жизни. Ими, конечно, задается врожденный обмен веществ, но сваливать на них все не нужно. Касательно влияния возраста: все, что сходило с рук в молодости, организм мог компенсировать в 20 лет, после 35 ему это делать уже достаточно сложно. Но это в большей степени касается того, как человек внимателен к своему рациону. И ребенок может страдать ожирением, если его неправильно кормить. Надо понимать, что большинству взрослых горожан не нужно столько калорий, сколько они потребляют, так как нет физической активности.

— Какое влияние оказывает сама пища?

— Менее всего нужны так называемые пустые калории — сладости и фастфуд. Многим при этом кажется, что здоровый образ жизни — это дорого. Наоборот: все крупы, особенно цельнозерновые, курица и некоторая рыба, например селедка, я имею в виду несоленую, которую можно запекать, — все это недорого. Сезонные овощи и фрукты тоже недорогие. Их можно заморозить на зиму. А вот дороже всего как раз обработанная еда, ведущая к ожирению. Это всевозможные колбасы, ветчина и фастфуд. А вот редька, морковь, свекла и подобное несопоставимо дешевле — при том, что они благотворно влияют на организм. Из овощей можно делать салаты, тушить, запекать — все что угодно.

— А что с влиянием гормонов на процесс набора веса и похудения?

— Как правило, человек вначале не следит за своим весом, поправляется, дорастает до ожирения, и вот в этом случае начинает меняться гормональная система. Сбивается восприятие организмом гормона лептина, отвечающего за чувство насыщения. То же самое касается и инсулина. Последний должен растаскивать глюкозу по организму в ткани, после чего в здоровом организме идет сигнал в мозг, что энергия поступила и все хорошо.

Но когда клетка зарастает жиром, так скажем, то инсулин с глюкозой не могут ее открыть. Это как когда вы не можете вставить ключ в замочную скважину. Из-за того что гормон инсулина не может доставить клетке глюкозу, та начинает «кричать», что она голодная. Особенно мозг чувствительно это воспринимает, так как он только глюкозой питается. И из-за этого сразу поступает команда человеку принять какую-то сладкую пищу, хотя глюкозы в крови выше крыши, она уже разрушает сосуды. Также и лептин пытается достучаться до мозга, чтобы сказать, что закрома уже переполнены, но мозг его не воспринимает и говорит, что нужно еще, так как инсулин не доставил глюкозу до клеток. Поэтому человек продолжает есть и толстеть, остановиться не может, и ест он, конечно, не салат, так как ему нужно получить энергию, иначе он чувствует себя раздражительным и уставшим.

— Какие еще процессы в организме возникают при ожирении и вышеназванных патологиях?

— При избытке сахара и жира начинает расти патогенная микрофлора кишечника. При нормальных условиях полезная ее давит, но как только человек поправляется, то эта возросшая микрофлора тоже начинает требовать для себя еды. Она способствует тому, что из пищи высвобождается на 20 процентов больше калорий, даже если это капустный лист. В итоге человек не сам диктует себе свои желания. Его мозг уже неадекватно воспринимает реальность. Также это все влияет и на иммунную систему. В конечном счете человек попадает в такой плен как наркоман, и без жирного и сладкого у него начинается ломка. И даже если он и понимает, что что-то не так, ему уже без такой еды очень тяжело. Обратная сторона медали у тех, кто страдает анорексией. Там мозг работает неправильно из-за голода. Но ожиревший человек — это то же самое, что и голодный человек. Он толстый, но его клеткам достается мало питательных веществ, они уже не усваиваются нормально. Все это с большой долей вероятности приведет к инвалидности и преждевременной смерти.

— Как начинается процесс, который потом приводит к ожирению?

— Сначала все начинается очень безобидно. Это семейные традиции, застолья, лень: все так живут, и я так живу. Некоторым на первых порах удается все есть без видимых последствий, и человек укрепляется в мысли, что ему все можно. При этом внутренние процессы, связанные с диабетом, который является частым спутником ожирения, могут не вызывать никакой боли и никак себя не проявлять. И пока человек не пройдет диспансеризацию, например, он и не узнает, что болен. А диабет и ожирение ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям, а там человека уже прихлопывает инфаркт или инсульт. А это все результат многолетнего неправильного питания.

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