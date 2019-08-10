Ученые выяснили, какой рацион питания снижает риск преждевременной смерти
Американские ученые выяснили, что растительная пища способна снизить риск преждевременной смерти.
Специалисты проанализировали рацион 12 тысяч человек, у которых не было никаких ограничений в питании. Ученые обратили внимание на их состояние здоровья и выяснили, что диета, где преобладают продукты растительного происхождения, снижает вероятность появления проблем с сердцем на 16 процентов. Кроме того, риск смертности от любых заболеваний уменьшается на 25 процентов.
По словам доктора Мишель МакМакен, растительная пища улучшает показатели кровяного давления и работу кишечника. В ней содержится много полезных питательных веществ. Клетчатка, растительные жиры, калий и антиоксиданты способствуют снижению риска развития диабета второго типа, передает CNN.
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