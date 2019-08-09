ООН: Уменьшение потребления мяса замедлит глобальное потепление
Растительная диета поможет изменить темпы глобального потепления. Об этом сообщили ООН в докладе «Климатические изменения и земля».
Уточняется, что потепление окажет влияние на урожаи, которых станет меньше. Соответственно, цены на продукты питания поднимутся, поставки станут менее регулярными.
Кроме того, производство некоторых продуктов требует использования больших земельных площадей и объема воды, вследствие чего выбросы парниковых газов увеличиваются.
В докладе указано, что ситуацию улучшат рациональное использование ресурсов и сбалансированная диета. Важно потреблять как можно больше фруктов, овощей, злаковых культур, поскольку при их выращивании объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, невелик.
По подсчетам организации, практически треть произведенной пищи выбрасывается. Если сократить эту цифру, проблема глобального потепления и вредных выбросов в атмосферу также решится.
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