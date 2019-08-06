Ученые выяснили, как морские водоросли борются с глобальным потеплением
Морские водоросли задерживают огромное количество углекислого газа в недрах океана. Об этом сообщила группа ученых из Саудовской Аравии, Испании и Дании.
Эксперты провели исследование, в ходе которого выявляли, какие типы органических веществ содержатся в океанских водах. Также они оценили, какие частицы достигали дна. В ходе эксперимента в воде были обнаружены одноклеточный планктон и большое количество макроводорослей. Последние обычно растут на небольшой глубине вблизи суши.
Новое исследование показало, что около четверти массы макроводорослей достигают дна океана. Из-за большой глубины они не принимают участия в углеводном круговороте из-за медленного разложения.
Отмечается, что каждый год макроводоросли поглощают около 2,5 миллиарда тонн углекислого газа. Организмы, оказавшиеся на большой глубине, задерживают большую часть газа на дне. Таким образом, водоросли играют серьезную роль в изъятии углерода из атмосферы. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на климате и борьбе с глобальным потеплением в целом, пишет издание Nature Geoscience.
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