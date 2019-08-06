Изобретен способ превращения отходов в экологически чистые удобрения
Исследователи из Австралийского национального университета и Государственного объединения научных и прикладных исследований разработали методику, позволяющую переработать промышленные и бытовые отходы в экологически безопасные удобрения.
Глава проекта Ли Алиссандратос рассказал, что методика позволяет выделить аммиак и углекислый газ из воды и воздуха и получать из них аминокислоту цитруллин — ее предлагается применять как экологически чистое и эффективное удобрение для нужд сельского хозяйства.
Эксперимент показал, что удобренные цитруллином культуры прекрасно растут и быстрее вызревают. При этом методика австралийских ученых, по их словам, коммерчески выгодна — если это подтвердит экономическая экспертиза, начнутся испытания методики на территории всей Австралии, сообщает ТАСС.
Напомним, 25 июля на территории «Аптекарского огорода» открылась первая в столице площадка для экорециклинга отходов. Это стало еще одним шагом для улучшения природоохранной ситуации в столице.
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