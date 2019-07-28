Экологический рейд: кто и как очищает воду в Москве-реке

28 июля экипаж специального судна «Экопатруль» совершил рейд по Москве-реке. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился вместе с экологами, чтобы выяснить главный источник загрязнения акватории.

Вот уже 18 лет судно «Экопатруль» каждый день ходит по Москве-реке. На борту «зеленого дозорного» есть небольшая лаборатория, которая позволяет оперативно исследовать взятые пробы воды. Заведующий лабораторией Илья Бреус, нажав на кнопку, поднимает из воды специальный механизм с множеством датчиков.

— Это устройство считывает физические и физико-химические данные воды: температуру, pH, насыщенность кислородом, минерализацию и другие. Насос постоянно подает воду в лабораторию по титановым трубкам, и уже там проводятся экспресс-анализы, — рассказывает он.

Судно ходит по Москве-реке «от МКАД до МКАД». Его размеры позволяют непрерывно обследовать не только главную водную артерию столицы, но на шлюпке специалисты лаборатории могут зайти в Яузу или Сетунь, чтобы взять разовую пробу.

Главным загрязнителем Москвы-реки являются не какие-нибудь вредные производства, а улично-дорожная сеть Фото: Михаил Подобед, "Вечерняя Москва"

«Экопатруль» постоянно на передовой: его команда следит за водой, берет пробы грунта, отправляет образцы для более подробного анализа по 41 показателю в стационарную лабораторию Мосэкомониторинга.

Москва-река очень разная, есть совсем чистые участки, есть более проблемные.

— Качество воды напрямую зависит от того, какая на водосборе ведется хозяйственная деятельность, — говорит начальник отдела мониторинга воды ГПБУ «Мосэкомониторинг» Виктория Мазлова.

Интересно, что главным загрязнителем Москвы-реки являются не какие-нибудь вредные производства, якобы сливающие отходы прямо в воду, а улично-дорожная сеть. В центральной части города именно с дорог в реку стекают нефтепродукты, тяжелые металлы и другие загрязнители. Поэтому, каким бы странным это ни показалось, чтобы очистить реку, нужно в первую очередь очистить дороги.

— За последние годы сильно изменился регламент содержания дорог, появились вакуумные пылесосы, что положительно сказалось на качестве воды в Москве-реке, — утверждает Виктория Мазлова.

Самая чистая вода будет в верхнем течении, там, где река только-только заходит в город Фото: Ирина Сапрыкина, "Вечерняя Москва"

Естественно, самая чистая вода будет в верхнем течении, там, где река только-только заходит в город. Зеленые территории Серебряный Бор, Строгинская пойма, парк «Москворецкий» по праву считаются одними из самых экологически чистых зон во всем городе.

В нижнем течении дела обстоят чуть сложнее — поблизости находятся Курьяновские очистные сооружения, куда стекается порядка половины всех коммунально-бытовых сточных вод.

— Реконструкция очистных сооружений, внедрение новых технологий глубокого удаления азота и фосфора позволило существенно снизить влияние коммунально-бытовых сточных вод на состояние реки, — говорит Мазлова.

Если говорить о среднем качестве воды в Москве-реке, то нельзя не заметить положительную динамику. К примеру, за последние 10 лет на одном из самых сложных с точки зрения загрязнения участков — ниже впадения Яузы — содержание нефтепродуктов сократилось почти вдвое.

КСТАТИ

Качество воды в Москвереке может меняться в зависимости от погоды или от времени суток. В непогоду вода становится грязнее — дождь смывает в реку все то, что оседает на автотрассах. Станция контроля загрязнения воды, установленная на выходе реки из города, фиксирует повышение содержания азота утром и вечером, когда москвичи наиболее активно пользуются водопроводом.

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