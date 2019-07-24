Содержание нефтепродуктов в Москве-реке снизилось вдвое за 10 лет
• 16:10 • 24 июля 2019
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Для полного анализа используется стационарная лаборатория, качество воды в которой проверяют по 41 показателю
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Содержание нефтепродуктов и металлов-примесей в Москве-реке за последние 10 лет снизилось в два раза. Об этом рассказала начальник отдела мониторинга воды ГПБУ «Мосэкомониторинг» Виктория Мазлова.
— В целом мы наблюдаем устойчивую динамику улучшения качества воды на протяжении всей Москвы-реки. В два раза сократилась концентрация нефтепродуктов, — рассказала она.
За контролем качества воды в Москве-реке следит судно «Экопатруль». На его борту расположено все необходимое оборудование для экспресс-анализа воды. Для полного анализа также используется стационарная лаборатория, качество воды в которой проверяют по 41 показателю, передает РИАМО.
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