Эксперт назвал самые опасные домашние фильтры для воды

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что свыше четверти продаваемой в стране питьевой воды — подделка. В некоторых регионах России эта цифра достигает 80 процентов. Какой должна быть безопасная вода? Подробности в видеосюжете сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Кандидат технических наук, разработчик уникального керамического фильтра для очистки воды Владимир Мынин объяснил, какими водными фильтрами не стоит пользоваться, уточнив, что сам не пьет бутилированную воду.

— Я не берусь судить продукцию компаний, но я знаю технологию приготовления питьевой воды. Живая вода получена из родника, источника, но пока она идет по проводу, она успевает загрязниться. Способы очистки бывают разные, есть керамические и механические фильтры. Они самые безопасные: удаляют взвеси, коллоидные соединения. Тонкость фильтров разная: у керамических фильтров — самая лучшая, бактерии могут отсеять.

По его словам, самые опасные фильтры — с ионным обменом. Они используются для умягчения воды. Нет необходимости дополнительно умягчать водопроводную воду. Но такие фильтры, отмечает Мынин, удаляют из воды кальций и добавляют натрий, меняя PH воды.

— Вода из городской сети уже очищена, соответствует СанПиНу, а ионный обмен уже не нужен, достаточно механической очистки, — подытожил эксперт.

Доктор медицинских наук, президент ассоциации «Вода-Медицина-Экология», «главный водяной» страны Юрий Рахманин заявил, что в России питьевая вода, изготовленная по нормативным документам, делится на три части: первая категория качества, высшая и детская.

— Первая категория характеризуется по числу контролируемых показателей — это не менее 93 показателей в отличие от водопроводной. Высшая категория отличается по 17 показателям плюс содержит девять необходимых показателей для здоровья. Если будет химически чистая дистиллированная вода, она тоже не полезна. В воде высшей категории должны быть натрий, фтор, магний и другие полезные химические элементы. Она не только сохраняет здоровье, но и укрепляет его. Есть еще детская вода — она скорректирована по потребностям детского организма, — отметил Рахманин.

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