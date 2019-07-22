Наценку на питьевую воду в театрах и парках предложили ограничить в России
Наценка на питьевую бутилированную воду в театрах и городских парках может быть ограничена до 70 процентов. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Он отметил, что вода в театральных буфетах и точках продаж в парках стоит в десять раз дороже, чем в обычном магазине.
— Сам был недавно свидетелем, когда в одном из московских парков вода продавалась бутилированная за 300 рублей. Я считаю, что в отличие от мороженого или шампанского, если мы говорим про театры, питьевая вода является средством необходимым, — пояснил Власов.
Он также добавил, что взрослому человеку необходимо ежедневно употреблять по два литра воды, особенно в условиях жары, поэтому питьевая вода должна быть более доступна, пишет РИА Новости.
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