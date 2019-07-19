Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в десять раз
Штрафы за задержку рейсов и багажа в России хотят поднять в десять раз. Внесены поправки в Воздушный кодекс ко второму чтению.
Согласно документу, за длительную задержку рейса авиаперевозчик должен будет заплатить пассажиру неустойку в размере 3 процентов провозной платы за каждый час просрочки.
Одним из авторов документа стал член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев. Он сообщил, что штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания.
— Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут свои вещи. Такая мера будет стимулировать авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно, — заявил Максим Сураев корреспонденту «Известий».
Авторы поправок считают, что ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа позволит избежать ситуаций, подобных той, что недавно сложилась в аэропорту Шереметьево.
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