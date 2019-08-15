Спасская башня установит рекорд

23 августа на Красной площади стартует XII Международный фестиваль «Спасская башня», входящий в тройку крупнейших военно-музыкальных событий мира.

Особенностью фестиваля этого года является количество участников и выборка стран. Только из-за рубежа мы принимаем делегацию в 1000 человек, это рекорд за все 12 лет.

На Красной площади выступят две интернациональные группы: Международный кельтский оркестр волынок и барабанов, объединивший исполнителей из семи стран, и Международная команда кельтских танцев, в составе которой — представители семнадцати стран мира. Отдельно солирует Военный симфонический оркестр из Египта. Этот коллектив мы однажды уже видели на юбилейном фестивале и думаем, что новая программа также порадует зрителей. Два марширующих оркестра из Норвегии также впечатляют публику и подачей, и музыкальной составляющей. Мы с большим нетерпением ждем наших коллег из Италии, оркестр альпийских стрелков «Тридентина», в чей репертуар входят как классические, так и современные произведения.

Из Китая мы встречаем оркестр Народно-освободительной армии — это наши друзья уже не только по форме, но и по содержанию. Особое место в фестивале займет Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии.

Напомню, что министр обороны Сергей Шойгу был с визитом в Стране восходящего солнца, в ходе которого заключил договоренность об участии этого коллектива. Надеюсь, зрители будут в приятном смысле удивлены и Военным оркестром Народной армии КНДР.

Нельзя не упомянуть и сам художественный замысел предстоящего фестиваля. Он всегда формируется загодя и посвящен либо какой-то дате либо определенной тематике. Суть в том, что военный оркестр может играть не только на любой площадке, в любое время года и в любую погоду. Он в состоянии исполнить в том числе и самые разные жанры! Вы услышите бардовскую мелодию, эстрадное исполнение, народные мотивы и даже рок. Формирование такого музыкального стилистического многообразия привлекает дополнительный интерес со стороны самой разной аудитории.

В этом году вновь состоится голосование зрительских симпатий в номинациях «Лучший российский» и «Лучший зарубежный коллектив» Фото: Пресс-служба Фестиваля «Спасская башня»

Огромное количество участников в этом году будет и на детской площадке. Никогда прежде мы не насчитывали такого количества детей. Почетные караулы и военные детские оркестры будут представлены в количестве 1200 человек.

Традиционно на Красной площади в рамках «Спасской башни» организован конный манеж. Организация этой части культурной программы фестиваля по традиции ложится на плечи Кремлевской школы верховой езды. Помимо коллективов из Италии, Испании, Чили и других стран, высший уровень покажут и наши российские мастера джигитовки.

Напомню, что в этом году вновь состоится голосование зрительских симпатий в номинациях «Лучший российский» и «Лучший зарубежный коллектив». В рамках предыдущего конкурса мы получили двести тысяч голосов наших зрителей, что лишний раз демонстрирует интерес публики к нашему событию. Напомню, что завершается голосование в день закрытия фестиваля, 1 сентября.

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