Полиция признала падение свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева несчастным случаем
В полиции чешского города Градец-Кралове сообщили, что россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, самостоятельно упала с гостиничного балкона в Чехии.
Правоохранительные органы выяснили, что девушка находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
По словам полковника Ивана Йежкова из краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове, никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей не обнаружили. Девушка продолжает лечение в Москве, передает РИА Новости.
Напомним, что Павел Мамаев и Александр Кокорин в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. Пресненский суд столицы признал их виновными.
Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Они отбывают наказание в колонии № 4 в Белгородской области.
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