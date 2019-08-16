Два совета, как бороться с завистью

Если человек завидует, страсть разлагает его изнутри. Он жалеет себя и ропщет на окружающих. Даже в радостные моменты завистник находит что-то плохое, перестает видеть счастье, данное ему Богом.

Есть такой рассказ. Три путника нашли очень дорогую вещь. Если бы они ее продали, а деньги поделили, то каждый обрел бы целое состояние. Однако путешественники позавидовали друг другу, что и тот станет богатым, и каждый захотел присвоить все себе.

Перед дальней дорогой нужно было подкрепиться, поэтому один из путников отправился за едой. Двое других договорились напасть на него. Действительно, когда он вернулся, они его убили, только и сами не остались в живых. Их приятель купил яд и отравил еду. Так и осталась лежать дорогая вещь, ожидая независтливых путников.

Святитель Василий Великий сравнивал зависть с ехидной. В древнегреческой мифологии так называли безобразное существо, у которого были женское лицо и туловище змеи. Так и завистливый человек внешне может казаться улыбчивым, вежливым, а внутри иметь извращенную душу. Ехидна в представлении древних греков порождала чудовищ, а от зависти происходят осуждение, корысть, гнев, ропот, убийство и т.д. Поэтому этот грех входит в число «семи смертных». Пока страсть не развилась, с ней необходимо вступить в борьбу.

В Ветхом Завете Бог дает людям заповеди, последняя из которых предупреждает грех зависти (см. Втор. 5:21). В Евангелии Господь вновь напоминает о необходимости бороться с этой тяжкой страстью (см. Мф. 20:1—16; Лк. 15:25), ведь она преграждает путь к христианской любви, искренней радости за ближнего, когда у того что-то получается...

Мне вспоминается история, рассказанная одной женщиной. С детства ее мучила зависть, однако старшая сестра помогала ей побеждать этот порок.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На двор, где сестры играли, вышла девочка в разноцветном пышном платье. По выражению лица младшей сестры старшая сразу поняла, в чем проблема. «Ты из-за чужого наряда так расстроилась? Но у тебя дома есть красивые платья. Смотри-ка, в костюме ты мастеришь домики в песочнице, катаешься с горки, играешь в догонялки, а платье бы уже давно измялось и порвалось. Нехорошо, завидовать — это грех», — сказала старшая сестра.

Через какое-то время девочки начали ходить на танцы. На празднике выступали большие хореографические коллективы, одному из которых зрители долго аплодировали. Это задело младшую сестру. «У них был самый красивый и сложный танец», — пришла на помощь старшая.

«Мы бы так не смогли, потому что у нас занятия два раза в неделю, а эти девочки занимаются каждый день. Ты можешь так научиться, но нужно отказаться от занятий бисером. Согласна? Ах, нет... Тогда и завидовать не стоит, ведь у тебя есть все, что нравится: занятия рукоделием, прогулки с друзьями, танцы. Лучше поблагодари Господа за то, что Он тебе дал».

В другой раз младшая готова была зарыдать, услышав выступление хора. «Зачем ты злишься? Если тебе хочется петь, пойдем к учительнице. Может, тебя примут в хор». Младшую сестру действительно записали в хор.

Девочки выросли, пошли учиться, работать. Потом появились семьи, дети. Младшая уже понимала: зависть, как говорил святитель Василий Великий, — это «вражда против того, что дано нам от Бога». Она старалась всячески пресекать в себе эту страсть. Но иногда та вспыхивала с новой силой. Приходилось звонить сестре: «Я не понимаю, почему кому-то все, а другим ничего. Сегодня видела такой шикарный кабинет: техника современная, картины, дорогие портьеры, дубовый шкаф». Старшая сестра ответила ей: «Это же рабочее место, и многое в нем определено статусом человека. Ты же сама знаешь, сколько ограничений накладывает высокая должность. Неужели ты бы предпочла нервную жизнь такого человека своей, вполне размеренной? Если нет, тогда и завидовать нечему, а посочувствовать вполне можно».

Сейчас младшая сестра — совсем уже немолодая женщина — призналась, что успешнее справляется с завистью. Когда дурные мысли только приближаются, она спрашивает себя, что бы старшая сестра ей подсказала. Теперь этими советами она делится и с внуками.

Из этой истории можно прочитать два совета:

Во-первых, когда появляются позывы к зависти, нужно поразмыслить и понять: чему завидуешь — это тебе не нужно, а что для тебя ценно и необходимо, то это уже дал тебе Господь.

И второе: нужно не завидовать чужим достижениям, а самому добиваться хороших результатов.

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