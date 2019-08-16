Футболист «Торпедо» Иван Сергеев: Чуть оступился — за твоей спиной другой ждет своего шанса

— Иван, как оцениваете старт сезона для «Торпедо»?

— Как достойный. Всегда приятнее начинать с побед. Получаешь эмоциональный подъем, чувствуешь уверенность.

— А лично про себя что скажете?

— Мне еще много над чем надо работать. Я провел достаточно игр, чтобы понять, что в ФНЛ надо быстрее думать и принимать решения, чем во втором дивизионе. Здесь жестче игра, чужие защитники опытнее, больше держат руками, сильнее толкают. Стоят, как 300 спартанцев.

— Главный совет, который уже успел дать старший тренер Сергей Игнашевич?

— Их достаточно много. Он постоянно подсказывает, над чем нужно усердно работать, что требуется исправить и подкорректировать. Я эти советы в копилочку складываю. Это вроде бы детали, но они реально работают. В футболе же все мелочи могут решить. И у нападающего особенно. Выиграешь позицию у защитника на доли секунды — срываешь овации. А можешь и на долю секунды опоздать — и…

— В межсезонье «Торпедо» сильно обновилось. О чьем уходе больше всего сожалеете?

— Всех! Команда у нас была отличная. Футболисты, тренеры — настоящая семья сложилась. Тяжело было расставаться с каждым. Увы, такова жизнь: чуть оступился — за твоей спиной другой ждет своего шанса.

— Вы всегда это понимали? Не все ровесники такими же категориями мыслят...

— Я — всегда. Но у каждого своя голова. Футбольная карьера короткая. И чем выше возраст, тем тяжелее: на каждое место, в каждый клуб куча народу просится на просмотр. Да и команд меньше год от года.

— А кто из новичков «Торпедо» произвел наибольшее впечатление?

— Наверное, возрастные ребята. Игорь Лебеденко, Саня Рязанцев… Подсказывают много, постоянно узнаешь для себя что-то полезное.

— Как считаешь, Лебеденко сможет повторить свой прошлогодний рекорд — 16 мячей в ФНЛ за сезон?

— Да! Пока на его счету только один гол — но игр еще много впереди…

— А Иван Сергеев повторит свой?

— Посмотрим! (Улыбается.)

СПРАВКА

Иван Владимирович Сергеев — нападающий клуба «Торпедо». Родился 11 мая 1995 года. Стал лучшим бомбардиром Профессиональной футбольной лиги 2018–2019 года, забив 16 голов за сезон.

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