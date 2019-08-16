Трагедия Фроси Бурлаковой

Прелестная Фрося стала символом определенной эпохи в нашей стране. Картина «Приходите завтра» сделала имя этой киногероини известным на всю страну, а исполнившую роль Фроси актрису Екатерину Савинову в один миг превратило во всеобщую любимицу.

Фрося была чудом чудесным — со своими наивными прелестными выразительными глазами, деревенской простотой и необъяснимым шармом. Как и Фрося, Екатерина Савинова приехала в Москву издалека — из алтайского села Ельцовка. Ей очень хотелось выучиться «на артистку», и на экзаменах будущая Фрося с чувством читала монолог Анны Карениной. Поначалу впечатление было почти комическим: Екатерина Савинова абсолютно не подходила на роль Анны. Но тем не менее она так прочувствованно произнесла положенные слова, что приемная комиссия осталась в глубоком недоумении — как такое возможно, ведь девушка говорит так, будто сама прочувствовала все сказанное!

Фрося «родилась» чуть позже. А еще позже, в 1970-м году, Екатерина Савинова бросится под поезд, повторив судьбу своей любимой героини...

Это шокирует всех. Чудовищную боль перенесет из-за этой потери Евгений Ташков, муж Савиновой в течение двадцати лет. Он объяснит: Катя мучительно переживала свою невостребованность. И вот за расследование той давней истории взялся Первый канал. Съемочная группа решила понять, что же происходило с Екатериной в последние часы ее жизни и почему она приняла такое решение.

18 августа в 13:25, на Первом канале.