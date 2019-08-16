Разворотную площадку на месте самостроя возведут в ТПУ «Ховрино»
В районе Ховрино на севере столицы осуществлен демонтаж объекта самовольного строительства по адресу: улица Дыбенко, владение 9. Земельный участок свыше 600 квадратных метров освобожден от незаконной застройки.
Ранее данная территория была предоставлена в аренду под магазин автозапчастей и шиномонтаж.
— Срок договора аренды давно истек, договор расторгнут. По окончании срока действия арендных отношений необходимо было освободить городскую территорию. Тем не менее экс-арендатор продолжал использовать земельный участок. Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что на месте уже идут подготовительные строительные работы.
— Освобожденная территория входит в границы строительства транспортно-пересадочного узла «Ховрино». На месте самостроя появится разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта, — сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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