Количество сделок купли-продажи жилья в Москве за июль выросло на 14 процентов

Количество сделок купли-продажи недвижимости в столице за прошедший июль увеличилось на 14 процентов по сравнению с данными за июнь этого года, сообщают в пресс-службе управления реестра по Москве.

— В июле управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12 тысяч 563 перехода прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 14 процентов выше показателя июня, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что это самый высокий показатель динамики за последние пять лет. Так, в 2018 году месячный рост составлял 2 процента, а в 2017 и 2016 году наоборот было зафиксировано снижение на 4 и 15 процентов соответственно.

Тем не менее в годовом соотношении в июле текущего года количество зарегистрированных прав на 5 процентов ниже того же месяца 2018 года.

Ранее специалисты сообщили, что число сделок на вторичном рынке московского жилья увеличилось на 13 процентов.

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