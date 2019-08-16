Столичный психолог перечислила мифы, мешающие женщинам построить карьеру

9 из 10 женщин, занятых поиском работы, спрашивают психологов о том, как гармонично совмещать работу и семью. Не придется ли выбирать между ними? О мифах вокруг трудоустройства женщины и стратегиях поиска работы рассказывает психолог филиала «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи Ольга Акимова.

— Ольга, какие существуют мифы, мешающие женщинам построить карьеру?

— Можно выделить 7 основных мифов:

1. Если женщина — молодой специалист, то у нее нет опыта!

2. Не замужем? — Замуж выйдет и работать не будет!

3. Замужем? — В декрет уйдет!

4. Дети есть? — На больничном с детьми сидеть будет!

5. Дети подросли? — А почему до сих пор не работала?

6. Дети взрослые? — Предпенсионный возраст!

7. Пенсионерка? — Зачем вообще работать?

— Если в них верить, то работодателю практически невозможно принять на работу женщину. Однако они, к счастью, находят свое призвание и успешно трудятся. В чем секрет?

— А секрета нет. Есть стереотипы, которые мешают женщинам работать, менять свою жизнь, становиться более независимыми. Желание тоже сформулировать не всегда просто. Иногда оно звучит как «Хочу работать!», а иногда и наоборот — «Не хочу!». И тогда не стоит тратить силы на поиски работы, лучше найти то, что действительно хочется делать, что станет источником энергии.

— А если работать хочется?

— Тогда нужно задать себе ряд других вопросов. Как я вижу свою работу? Это офис или работа на объекте? Это коллектив или индивидуальный проект? Важны вопросы про график работы и временные затраты на дорогу.

— Как же быть с домашними делами, если нужно выходить на работу прямо сейчас?

— Посмотрите на привычные дела, чем наполнен ваш день? Бытовые задачи и семейные обязанности захватывают женщину мгновенно и полностью, а вот передать ответственность домочадцам не просто. Представьте, что вы уже вышли на работу. Каждый раз, когда хватаетесь за решение очередной задачи, спрашивайте себя: «А точно это не может быть решено без моего участия? А это точно нужно сделать прямо сейчас?». Когда большинство ответов станут отрицательными, вы поверите, что можете посвятить время своим интересам и желаниям.

— Как отразится занятость женщины на ее семье?

— Для семьи работающая жена и мама — повод для гордости и большего уважения, расширения возможностей семьи. А для подрастающих детей занятость мамы откроет путь к самостоятельности и умению решать бытовые вопросы, брать на себя ответственность.

— Чего опасаются работодатели при трудоустройстве женщин?

— Работодатель опасается тех же семи мифов, о которых мы говорили ранее. Но все сомнения развеются, когда придет соискательница, которая хочет работать, уверена, что будет полезна компании, знает, как совместить работу и семью.

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