Эксперт одобрил решение о сокращении Россией вложений в госдолг США
Решение о сокращении Россией вложений в госдолг США можно назвать удачным как с экономической, так и с политической позиции. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал экономический эксперт Антон Шабанов.
Эксперт пояснил, что резервы страны — это своеобразная подушка безопасности, необходимая для удовлетворения насущных потребностей государства. Шабанов отмечает, что должна сохраняться возможность использования этих денежных средств в любой момент, передает rueconomics.ru.
По мнению эксперта, США могут «заморозить» российские вложения в свой госдолг.
— Подобный пример с Ираном история уже знает. Это означало бы потерю Россией довольно значительной части своей финансовой «подушки безопасности» — допустить подобного сценария было нельзя, — отметил он.
В июне 2019 года Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с 12 до 10,848 миллиарда долларов.
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был зафиксирован в декабре 2014 года и составил 176,3 миллиарда долларов. После этого Россия начала сокращать размер вложений и перестала входить в десятку крупнейших держателей американских облигаций, передает издание «Невские Новости».
Читайте также: Эксперт: США могут обложить санкциями российские вложения в госдолг