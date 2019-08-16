Мосгаз проведет тематический фестиваль

VIII Московский Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» начал принимать заявки на участие. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба предприятия.
В отличие от предыдущих конкурсов, восьмой фестиваль будет тематическим. 2020 год будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Главной темой музыкального конкурса VIII фестиваля станет «Патриотическая песня», а одной из номинаций смотра — «Вечный огонь — Вечная Память».
— За семь лет фестиваль стал путевкой в творческую жизнь для пяти тысяч юных талантов. На сцену вокального конкурса выходили представители более 20 стран, среди лауреатов и дипломантов фестивалей прошлых лет — представители Германии, Румынии, Белоруссии, Молдавии, — сообщил генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.
Юные вокалисты исполнят патриотические песни о любви к Родине, чести и воинской доблести. Участники художественного конкурса также представят свои работы в честь 75-летия победы.
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