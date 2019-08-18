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Какие спектакли, концерты и мастер-классы ждут горожан на «Цветочном джеме»

Василиса Чернявская
• 14:03 • 18 августа 2019
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Открытый международный конкурс — фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» стартовал 20 июня. С этого дня москвичи и туристы могут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.

В программе мероприятий горожан ждут Дни Англии и Германии, «Цветочный бал», дизайнерский маркет ART SALE, Дни кукольных театров, а также мастер-классы по ботанике и флористике, спортивные события и тематические ярмарки. «Вечерняя Москва» выбрала десять самых крупных площадок фестиваля, на которых пройдут лучшие культурные события.

«Бабушкина кухня» и очень много спектаклей на Городецкой улице

Адрес: Городецкая улица, владение 1

В дни фестиваля «Цветочный джем» за увлекательными занятиями для всей семьи отправляйтесь на улицу Городецкую!

Самых маленьких гостей ждут бесплатные мастер-классы на выбор! В кулинарном шале «Бабушкина кухня» каждый день ребят будут учить готовить самые летние лакомства: яблочное желе, варенье из дыни и сливы, смузи из арбуза и сезонных ягод. А неподалеку, в «Домике гончаров», можно будет смастерить украшения из керамики и научиться расписывать посуду.

На сцене площадки праздничная программа ждет гостей каждый вечер. 

Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"

Спектакли, концерты и «Мозаичная студия»

Адрес: Бульвар Дмитрия Донского, владение 1

За самым летним настроением отправляйтесь на площадку фестиваля «Цветочный джем» на бульваре Дмитрия Донского! Каждый день гостей ждет увлекательная культурная программа: кукольные спектакли по мотивам любимых сказок, зрелищные выступления уличных театров, научные шоу, кулинарные баттлы, концерты московских кавер-бендов, джазовая вечеринка... всего и не перечислишь! И побывать на всех этих событиях можно совершенно бесплатно!

В «Мозаичной студии» можно будет освоить необычное и очень красивое хобби: преподаватели покажут, как создать панно в стиле поп-арт, эффектно задекорировать тарелку, украсить мозаикой фоторамку. А в торговых и ресторанных шале по традиции московских фестивалей посетителей ждет широкий выбор вкусных блюд и необычных сувениров.

Интересные спектакли и научное шоу

Адрес: Зеленоград, площадь Юности, 2

В программе фестиваля «Цветочный джем» не только гастрономические шоу, но и интересные спектакли. Первого сентября приходите всей семьей на познавательное, оригинальное и интересное научное шоу. Для любителей спорта на окружной площадке будет работать скейт-парк и памп-трек — специальная велосипедная трасса.

«Музыкальная оранжерея»

Адрес: Камергерский переулок

Эта площадка цветочного фестиваля — музыкальная! Здесь распахнет свои двери шале мастер-классов под названием «Музыкальная оранжерея». У его ведущих одна задача — открывать юные таланты! 

На уроках они расскажут о главных принципах вокального искусства и многообразии музыкальных инструментов, дадут детям сыграть их первые ноты на фортепиано и аккорды на гитаре, прочувствовать ритм с помощью барабанной установки. И все это в увлекательной игровой форме. Ждут маленьких гостей фестиваля и популярные музыкальные развлечения: пение в караоке и игра «Угадай мелодию». На площадке можно будет и понаблюдать за работой профессиональных музыкантов — послушать мировые хиты в исполнении популярных московских кавер-групп.

Кукольные спектакли

Адрес: Ореховый бульвар, вл. 24, стр. 1

По соседству с кулинарным баттлом на площадке вы найдете два других шале мастер-классов: гончарную и мозаичную мастерские. В первой научат не только создавать изделия из глины, но и красиво их расписывать. А во второй покажут, как декорировать мозаикой посуду и делать настоящие мозаичные панно. 

Увлекательные мастер-классы и выступления любимых артистов

Адрес: ул. Матвеевская, вл. 2

Сразу два шале, где будут проводить увлекательные мастер-классы, откроются на Матвеевской улице в рамках фестиваля «Цветочный джем». Шеф-повара научат всех желающих готовить конфитюр из груш и яблок, мармелад из сока сливы на агар-агаре, а также полезный и вкусный смузи из арбуза и ягод. В гончарной мастерской гостям фестиваля покажут, как изготавливаются глиняные вазы и тарелки. Каждый сможет попробовать сам сделать поделку.

Мастер-классы по хенд-мейду

Адрес: ул. Перерва, вл. 52

Любите создавать уютные необычные вещицы для дома? Тогда вам будет интересно научиться делать дизайнерские предметы интерьера из натуральных материалов — подсвечники из глины, арт-вазы и расписные креманки. 

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерня Москва"

Дизайн-студия и Дни Англии

Адрес: улица Митинская, 31

Самых творческих гостей приглашаем на площадку «Цветочного джема» на Митинской улице — участвовать в мастер-классах, пробовать новые для себя виды спорта, смотреть увлекательные представления, танцевать под любимые хиты и просто радоваться теплым денькам вместе с семьей и друзьями!

Каждый день с 23 августа по 8 сентября здесь будут проходить бесплатные творческие занятия. В местной «Дизайн-студии» разрабатываем свой собственный, авторский дизайн для самых, казалось бы, привычных вещей: расписываем сумку-шопер, наносим оригинальные принты на футболки. А потом примеряем и радуемся. В кулинарной школе с говорящим названием «Летние десерты» готовим необычные сладости из сезонных фруктов и ягод. В меню — мармелад из малины и черной смородины, яблочно-грушевое желе, цветочно-фруктовый чай... Вкусно и полезно!

6 и 7 сентября здесь пройдет необычная программа — Дни Англии. Всем желающим предложат научиться готовить излюбленные лакомства британских леди и джентльменов — традиционные булочки-сконы, апельсиновый джем и, конечно же, поучаствовать в чаепитии Five o’clock tea! А еще сыграть партию-другую в крокет и настольный футбол. 

На сцене площадки каждый день гостей ждут не менее двух представлений. Встречаем фолк-группу «Партизан FM», инструментальный коллектив Fortuna Brass, Вадима Мичмана и группу «Точки над Ё», творческое объединение «Таратубм» и «Небольшой театр» Руслана Вольфсона, театр Сергея Котюха, театр Karlsson Haus и многие другие замечательные коллективы.

Спектакли театров со всей России и джазовые концерты

Адрес: площадь Славы

На сцене площадки каждый вечер гостей ждут новые развлечения! В первые дни фестиваля не пропустите добрые спектакли по мотивам любимых сказок. Их специально для гостей «Цветочного джема» покажут театры из Хакасии, Нижневартовска, Екатеринбурга и, конечно, Москвы. А под занавес праздника —мюзикл «Дюймовочка» от продюсерского центра «Триумф».

Отлично отдохнуть и потанцевать можно будет на многочисленных концертах! Для гостей этой площадки выступят московские кавер-группы и джаз-бенды, артисты детского эстрадного театра «Альт», акапелла-бенд Rain Drops, популярная певица Юлия Волкова.

Представления на любой вкус на Профсоюзной улице

Адрес: Профсоюзная улица, 41

Лучшие летние рецепты, мюзиклы, джазовые концерты и научные шоу — все это и многое другое ждет вас на площадке «Цветочного джема» на Профсоюзной улице. Интересная программа запланирована на каждый фестивальный день. В местном кулинарном бюро юные гости фестиваля освоят рецепты неподражаемых десертов. 

А еще спектаклей будет много! 24 и 25 августа покажут замечательные кукольные постановки из разных российских городов — их привезет на фестиваль главная театральная премия страны «Золотая маска». На следующий день смотрим «Маленького принца» театра Barbotina, 28 августа — «Мэри Поппинс» театра «Старая сказка». Также спектакли пройдут 2, 4, 5 и 6 сентября! А 8 сентября гостей порадуют ярким и милым мюзиклом «Малыш и Карлсон».

30 августа День джаза охватит множество площадок «Цветочного джема» по всей Москве, и Профсоюзная улица — не исключение: приходите в 18:00 насладиться горячими джазовые ритмами.

День знаний отметим особенно увлекательно — познавательными научными шоу. Мальчиков и девочек да и их родителей точно не оставит равнодушными интерактивное представление «Фонтан взрывной карамели». Кроме того, здесь откроется настоящая фантастическая лаборатория, где юным ученым предстоит оживить замороженный цветок — прекрасную розу.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дизайнерский маркет, цветочное шоу и арт-мастерские

Адрес: площадь Революции

Создайте модный образ, научитесь рисовать акварелью и делать дизайнерскую экопосуду на площади Революции! Она станет самой модной площадкой «Цветочного джема» во всех смыслах слова. С 23 августа по 8 сентября там будет работать дизайнерский арт-маркет с одеждой и аксессуарами от семи популярных российских брендов.

И не только маркет: для юных гостей фестиваля на площади Революции организуют уроки живописи, дизайна и гончарного дела, кулинарные и ботанические классы. В «Кулинарном бюро» научат рецептам, вдохновленным известными живописными полотнами. Например, готовя фруктовое варенье с орехами или яблочный пирог с ягодами, поговорим о картине «Девочка с персиками» Валентина Серова и «Яблоках и листьях» Ильи Репина! На уроках живописи художники помогут создать картину в технике граттаж, рисунок на грифельной заготовке, изобразить силуэт балерины или букет цветов с помощью пастели, гуаши и акварели.

Гости фестиваля получат полезные советы по созданию мини-огорода из пряных трав и растений, оформят красивые ящички и горшочки для них. Для юных дизайнеров откроется «Арт-мастерская», где можно оформить собственную визитку, календарь, этикетку и подарочную коробку в цветочном стиле, а также научиться эффектным техникам декора — мозаике, росписи по ткани, созданию арт-пазлов. По соседству вы найдете гончарную мастерскую, где предложат поработать с гончарным кругом — создать своими руками экопосуду и арт-вазы.

Мастерская скульптора

Адрес: Святоозерская улица, владение 31

«Цветочный джем» приходит на Святоозерскую улицу! С 23 августа по 8 сентября на этой площадке гостей всех возрастов ждет множество развлечений. Здесь можно побывать на представлениях, которые будут идти на сцене этой площадки каждый день. 

Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах. Здесь будут работать сразу три творческих шале, а значит, занятие себе по вкусу найдет любой посетитель. На «Экокухне» мастерим посуду своими руками: с помощью гончарного круга создаем тарелки и кружки, расписываем керамические креманки. В «Мастерской скульптора» развиваем свои творческие и художественные навыки: создаем и расписываем гипсовый магнит-цветок и мастерим цветочный барельеф.

Путешествие в «Страну чудес»

Адрес: Тверской бульвар

Окунитесь в атмосферу чудесной сказки Льюиса Кэрролла! На Тверском бульваре вас будут поджидать Алиса, Чеширский Кот, Белый Кролик и Безумный Шляпник, а сразу после вас затянет водоворот приключений и увлекательных занятий. Вам предстоит спасти Алису от чар Красной Королевы, посетить кроличью нору, решить увлекательную головоломку, сыграть в волшебный крокет и побывать на настоящей английской чайной церемонии Five o’clock tea. Обязательно попробуйте приготовить арт-десерты с английским характером, чтобы потом удивить родных и друзей! На мастер-классах вы научитесь делать традиционные британские сконы, арбузный мед, персиковый смузи, лимонад из чайной розы и мяты и многое другое. Желающих почитать в тени зелени ждет зона буккроссинга. А по выходным особый сюрприз: иммерсивные спектакли и интерактивное шоу «Алиса в стране чудес».

Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

Насыщенная культурная программа

Адрес: Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1 

Артисты самых разных театров покажут мюзиклы и спектакли по мотивам всеми любимых сказок и волшебных историй. Театр «Кураж» пригласит всех гостей в «Страну волшебного варенья», а театр «Пололо» покажет «Сон под звездным мостом» и многое другое. На этой же окружной площадке пройдет несколько этапов кулинарных баттлов: все желающие гости смогут посоревноваться в приготовлении варенья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Фестивальные площадки «Цветочного джема» откроются по всей Москве — в центре и в округах. В программе праздника — спектакли, концерты, лекции, экскурсии, конкурсы. И по традиции сотни кулинарных мастер-классов, где посетители научатся готовить вкуснейшие лакомства из сезонных фруктов и ягод: разнообразные десерты, выпечку, смузи, варенье. А главным событием «вкусной» программы «Цветочного джема» станут масштабные соревнования — кулинарные баттлы. Это не просто конкурс, а прежде всего яркое гастрономическое шоу, в котором победителя определяют зрители. В состязаниях примут участие 48 команд по 4 человека. 192 участника приготовят фруктово-ягодное лакомство по своим уникальным авторским рецептам. Помогать любителям будут опытные шеф-повара. Самое вкусное варенье Москвы выберут в три этапа. В общей сложности варенье будут готовить 48 часов, использовав 63 рецепта. Первый тур кулинарных баттлов пройдет 24 и 31 августа на 12 площадках. Участники приготовят варенье из предложенных фруктов и ягод.  Также они смогут добавить специальные ингредиенты на выбор для создания авторского варенья.

Оценивать приготовленное варенье будут зрители — все желающие гости фестиваля «Цветочный джем». Авторы лучших рецептов пройдут во второй тур,  который состоится 1 сентября уже на трех площадках. В роли судей вновь выступят посетители фестиваля. Победитель определится 7 сентября на площадке по адресу: улице Перерва, 52.

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Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
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Полностью беспилотные авто начнут ездить в Москве через четыре–семь лет
03:2319 августа 2019
Город
Ученые назвали продукт, помогающий избавиться от жира на животе
02:1619 августа 2019
Здоровье
Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в США
01:5619 августа 2019
Спорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
01:4019 августа 2019
Город
«Мосгаз» опроверг информацию об утечке газа на улице Дорожной
01:0319 августа 2019
Город
Движение на участке улицы Дорожной перекрыли из-за утечки газа
00:4619 августа 2019
Город
Исследование выявило регионы с самым доступным бензином
00:2819 августа 2019
Общество
Супруга Петра Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе
23:2718 августа 2019
В мире
Исторический комплекс увековечит память героев
22:3918 августа 2019
Город
Северный вестибюль станции «Борисово» работает только на вход
22:1918 августа 2019
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей об ограничении движения в районе закрытых станций метро
21:5318 августа 2019
Транспорт
Более пяти тысяч человек посетили День фронтовой собаки в Музее Победы
21:3718 августа 2019
Город
Названы самые популярные маршруты поездов «Ласточка»
21:0818 августа 2019
Транспорт
Грузинские спасатели эвакуировали с горы Ушба двух россиян
20:3018 августа 2019
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства семьи в Ульяновской области
20:1618 августа 2019
Происшествия
Росгвардейцы эвакуировали двух человек из горящей квартиры на востоке Москвы
19:0718 августа 2019
Происшествия
Комиссия МАК приступила к расшифровке черных ящиков самолета A321
17:5218 августа 2019
Происшествия
Москвичей предупредили об ограничении входа и выхода на станциях метро возле «ВТБ Арены»
17:3318 августа 2019
Транспорт
СМИ сообщили о падении пассажира на рельсы на станции «Таганская»
17:1718 августа 2019
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели полицейского на юго-западе Москвы
17:0718 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин рассказал о готовности всех тоннелей на юго-западном участке БКЛ
16:5418 августа 2019
Город
Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях пройдут в Москве с 19 по 24 августа
16:2918 августа 2019
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