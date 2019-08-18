Политолог объяснил, у кого Порошенко «подслушал» теорию о «страхах России»

Экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, чего, по его мнению, боится РФ.

— Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации, — написал политик.

Политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что превращение Украины во врага России для Москвы имеет значение, так как их много связывает, но в большей степени на личном и бытовом уровне.

— Экономически и политически Россия без Украины проживет. Збигнев Бжезинский (американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения — прим.ред.), который в свое время и выдвинул идею, что единственный способ превратить Россию из великой державы во второстепенную — это оторвать от нее Украину, в последние годы своей жизни извинялся за эту точку зрения и признал свою неправоту. На Западе существовало и существует мнение, что Украина при отделении от России последнюю уничтожит, что наша страна превратится в слабое и никому не нужное Московское княжество. Порошенко в данном случае просто повторяет за американскими политологами 90-х. Но со своей эмоциональной добавкой. Так как для американцев это все эксперимент, а для Порошенко — вопрос политического выживания. Он же все поставил на союз с Западом, — сказал Журавлев.

То, что Россия так и не превратились во второстепенную страну, очевидно, считает политолог. Значение РФ даже растет, так как если бы оно упало, то не велись бы нашими политиками переговоры с США и Китаем.

— Великие державы обсуждали бы проблемы между собой. Однако же внешнеполитическая и экономическая активность России продолжается, поэтому то, что говорит Порошенко, миф. Миф устойчивый — не он его придумал. Экс-президенту просто некуда деваться. Он поддерживает идею о том, что основная задача Украины — вступить в Евросоюз. За пять лет с 2014 года стало ясно, что от этой политики украинцам не становится лучше.

Читайте также: Миллиардер Кислин прокомментировал коррупцию Порошенко