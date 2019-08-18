Боевая единица любит сосиски

На Диану больно смотреть. Ну что ты поделаешь! Не пошла стрельба на «Гонке чемпионов», и пули ушли в «молоко».

Пусть это соревнование и не входит в состав официальных на конкурсе, но все равно очень обидно. Пес Чалый, грозная немецкая овчарка шести лет от роду, осторожно лижет Диане руки, успокаивает. Да ладно, мол, я вот тоже на трассе индивидуальной гонки «накосячил», в «бассейн» только со второй попытки пошел. На такой небывалой августовской холодрыге никакой нашей вины в неудачах нет…

Утешают и подруги по женской кинологической команде, и даже главный судья международного этапа конкурса, начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майор Владимир Головачев ефрейтора Диану Зеленову ободряюще по плечу похлопал: бывает…

На главных стартах конкурса женщины-военнослужащие из 470-го учебного центра служебного собаководства Минобороны России практически ни в чем не уступили мужчинам-кинологам из сборных команд Вооруженных сил Российской Федерации, Алжира, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии, а также команды ДОСААФ.

А на всеармейском этапе, на котором формировалась отечественная кинологическая сборная, старший сержант Наталья Яблокова вообще всех «сделала»: обыграла со своей немецкой овчаркой Стешей мужиков вчистую! Все понимает Диана Зеленова. Солдаты не плачут, но слезы стоят в глазах...

«На сладкое» — полоса препятствий

В годы Великой Отечественной войны в Красной армии саперами, связистами, санитарами и истребителями танков «служили» 68 000 собак.

Сейчас в российских Вооруженных силах различные задачи выполняют 3000 служебных собак восьми пород.

«Телезвездами» стали псы-саперы, вместе со своими солдатами-вожатыми из инженерных войск участвовавшие в разминировании сирийской Пальмиры, — их боевую работу увидел весь мир. А многие собаки — бойцы невидимого фронта.

Их задача — охранять важные стратегические объекты, в том числе ядерные арсеналы.

— Служебные собаки должны быть послушны человеку и выносливы, поэтому и соревнования военных кинологов — это очередной этап боевой и специальной подготовки, — говорит заместитель начальника 470-го учебного центра служебного собаководства Минобороны России майор Виталий Пудовкин. — Созданная у нас экспериментальная кинологическая команда женщин-военнослужащих полностью справилась с учебно-боевыми задачами.

Военные кинологи и их подопечные соревновались в четырех дисциплинах. «Дог-биатлон» — это пробежка со служебными собаками на три километра с двумя огневыми рубежами для стрельбы из мелкокалиберной винтовки из положений лежа и стоя. «Догбиатлон-эстафету» бежали в составе команд. «Защитная служба» — это задержание и досмотр «нарушителя». «На сладкое» военнослужащие-кинологи и их собаки преодолели сложнейшую специализированную 300-метровую полосу препятствий.

На ней были барьеры, глухой забор, лестница, окоп, брод, бассейн. Еще человеку надо было точно и далеко бросить гранату, а собаке — проползти под бронетранспортером.

У девушек получилось пройти все испытания не хуже мужчин. Они даже превзошли результатами некоторые национальные сборные.

— Все девочки по штатному расписанию воинской части — ветеринарные инструкторы, — рассказывает старший сержант Наталья Яблокова. — Подготовительные тренировки к соревнованиям мы начали зимой, морозы стояли до минус 22 градусов, и ничего, выдержали и мы, и наши собаки. Полученная закалка помогла хорошо пройти конкурсные соревнования на всеармейском и международном этапах соревнований «Верный друг».

Такая служба. Такая жизнь

Наталья Яблокова служит в армии уже шесть лет. Говорит, по семейной традиции. Брат Сергей — майор, военный вертолетчик. Сестра Анжела служила в Ракетных войсках стратегического назначения. Пятый ребенок в семье, Наташа в родной Костроме все лето проводила в военно-патриотических лагерях.

— Мне в армии нравится, — говорит она. — Обязанности службы понятны, условия для жизни сейчас созданы хорошие: денежное довольствие, льготы, перспективы. Недавно подписала контракт с Минобороны еще на 10 лет. Пятилетний сын Сережа тоже мечтает стать военным кинологом. Когда он не на «посту» в детсадике, беру его с собой. Вместе кормим служебных собак, глядя на меня, он пытается их дрессировать.

Олеся Гагкаева служить пошла вслед за мужем, моряком-подводником. Погоны носит уже семь лет. «Боевой путь» военной семьи: Камчатка — Хабаровск — Владивосток — вновь Камчатка. Капитана 1-го ранга Олега Гагкаева перевели было в Москву, да вновь его знания и опыт потребовались на Тихоокеанском флоте. Поэтому сейчас Олеся с девятилетним сыном Никитой — в Подмосковье, а глава семьи — за девять тысяч километров от них.

— Такая служба, — говорит женщина. — Такая жизнь. Не жалуемся: мы сами их выбрали.

Вместе с мужьями-офицерами в 470-й учебный центр служебного собаководства Минобороны России приехали Диляра Садыкова и Светлана Бабурина.

— Первое время боязно было даже подходить к служебным собакам, — признается Диляра. — Это же настоящая «боевая машина» с хвостом, а мы с Инсафом прежде никогда даже мопса дома не держали. Теперь привыкла, и мы с овчаркой Дэном — большие друзья.

Команда женщин-военнослужащих из 470-го учебного центра служебного собаководства Минобороны России не уступила мужчинам-кинологам, а результатами даже превзошла некоторые национальные сборные Фото: Александр Хохлов, «Вечерняя Москва»

Ефрейтор Диана Зеленова — из местных, жительница подмосковного Дмитрова. Муж Борис — человек сугубо штатский. Как-то неловко было спрашивать у молодой женщины, кто у них в семье командует…

Неуставная команда: «Покажи зайку!»

Состоящая из представителей команд армий России, Белоруссии, Казахстана, Алжира и Узбекистана судейская коллегия конкурса «Верный друг» отметила рост показателей проведения соревнований в сравнении с результатами прошлых лет.

— Из года в год команды показывают все более высокие результаты, — говорит начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майор Владимир Головачев. — Мы, судьи, видим, как растет общий уровень подготовки военных кинологов всех стран — участниц конкурса. Но больше всех в этом году нас удивили и порадовали наши девушки. Тренировки со служебными собаками они начали не так давно, но выступили наравне, а в чем-то даже лучше мужчин-профессионалов. Молодцы!

Ефрейтора Светлану Бабурину результаты ее команды удивили не особо: она и подруги знают самый главный секрет дрессировки.

— К собаке надо относиться не как к оружию на четырех лапах, — говорит она. — Любить ее надо, тогда она для тебя все сделает.

Кроме общеизвестных «сидеть-лежать-замри», у всех женщин-кинологов есть команды ДЛП — «для личного пользования», которые понимают только их собаки.

Свою подопечную, русского черного терьера Барселону, Света по-свойски зовет Барбариской.

— Барбариска, покажи зайку! — командует Светлана.

Огромная лохматая собака радостно взвизгивает. Встав на задние лапы, она обнимает своего вожатого передними и старательно пытается облизать лицо.

Света рассказывает, что регулярно приносит из дома на службу сосиски и сыр. В такой «неуставщине» сознались и все ее подруги по команде.

Не знаю, что там говорят их мужья, заглядывая в пустые холодильники, а собаки за ласку и лакомства отработали на полосе препятствий конкурса «Верный друг» на отлично.

СПРАВКА

Международный кинологический конкурс «Верный друг» Армейских международных игр пятый год проводится на базе 470-го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Министерства обороны России. Эта войсковая часть была создана в 1924 году. Служебных собак здесь готовили не только для войны.

Перед полетом в космос в деревне Княжево Дмитровского района Подмосковья военные кинологи тренировали «космонавтов» Белку и Стрелку. В племенном питомнике части были выведены новые породы собак: черный терьер, московская сторожевая и водолаз.

ДЕВУШКИ НА ТАНКАХ

В этом году впервые в истории Армейских международных игр в конкурсе «Танковый биатлон» участвовали женские экипажи.

На «реактивных» газотурбинных Т-80У-Е1 девушки успешно прошли трассу в Алабине. При этом командир танка гвардии лейтенант Анастасия Баранова по воинской специальности... фармацевт-провизор. В 2018 году она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, а в сентябре 2019-го исполнится всего год с момента, когда она подписала контракт с Минобороны. Военврач служит в медицинском подразделении Ямпольского полка гвардейской Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа. Там же проходят службу и члены ее экипажа — гвардии старшие лейтенанты Марина Пушкарева и Дарья Сиротенко, хирург и терапевт.

СОБАКА-ГЕРОЙ И КИТЕЛЬ СТАЛИНА

В годы Великой Отечественной войны служебная овчарка Джульбарс сумела обнаружить более 7000 мин и 150 снарядов. Пес-сапер помог спасти заминированные немцами могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве, разминировать дворцы Будапешта, замки Праги и соборы Вены. 21 марта 1945 года Джульбарс был награжден «человеческой» медалью «За боевые заслуги». Собака должна была пройти на Параде Победы в Москве, но в самом конце войны была ранена. Есть версия, что об этом доложили командовавшему парадом маршалу Рокоссовскому. Тот — Верховному главнокомандующему. Сталин сказал: «Пусть эту героическую собаку несут на руках по Красной площади на моем кителе». К сожалению, никаких документальных свидетельств этому не сохранилось, как и фотографий Джульбарса на Параде Победы. Поэтому многие считают эту историю лишь легендой.

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