Сергей Собянин рассказал о готовности всех тоннелей на юго-западном участке БКЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил о завершении строительства второго тоннеля длиной 1470 метров от «Аминьевского шоссе» до «Мичуринского проспекта» на юго-западе Большой кольцевой линии (БКЛ).
Достроили второй тоннель от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта" на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все 4 тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского", идет сооружение основных конструкций будущих станций #мосметро. pic.twitter.com/OWyV9YOiEQ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 августа 2019 г.
По его словам, специалисты завершили работы на всех четырех тоннелях. Рабочие сооружают основные конструкции будущих станций.
На юго-западном участке БКЛ готовы оба тоннеля от «Мичуринского проспекта» до «Проспекта Вернадского», а также левый перегонный тоннель от станции «Аминьевское шоссе» в сторону площадки № 6, расположенной перед платформой «Давыдково».
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