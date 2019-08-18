Страсти по подростку

Давно такой жути не было. 16-летний подросток из Ульяновской области убил всю свою семью. Вместе с малолетними братом и сестрой. Не пощадил ни маму, ни бабушку с дедушкой. А потом сам ушел из жизни. Все это выглядит совершенно иррационально, но сам убийца за день до трагедии обронил, что брат с сестрой его не любят, а мама гнобит.

Я сразу вспомнил другую жуткую историю — московскую. Помните «стрелка из Отрадного»? Десятиклассник Сергей Гордеев 3 февраля 2014 года пришел в школу с карабином и застрелил учителя географии. Взял в заложники одноклассников, потом убил полицейского... Позже Гордеев пояснил — географ тоже его гнобил. Поэтому и выстрелил.

Подростки — крайне опасный человеческий материал. Переходный возраст, гормональный бум, сомнения в собственной мужественности. Внешне почти мужчины, внутренне мнительные, как девушки. А еще они не очень ценят свою жизнь. Ведь чтобы ее ценить, к ней хотя бы надо привыкнуть. А дети же еще не привыкли. Любой полицейский знает, что самые дикие, невероятной жестокости убийства совершают именно малолетки. Потому что они еще толком не понимают границ даже в беспределе. Опыта нет.

Я к тому, что с подростками нужно аккуратнее. Хотите вы этого или нет. Если ваш сын или дочь в переходном возрасте — почаще беседуйте с ними. Не бубните им в уши «да я в твои годы», плевать они на ваши юные годы хотели, они не знают, что со своими делать. Слушайте их, старайтесь уважать их мнение, даже если дети несут откровенную пургу. Для них это не пурга. А уж гнобить подростка — вообще глупость. Он в лучшем случае вырастет закомплексованным никчемушником. В худшем — попытается доказать, что не верблюд. Доказать самыми немыслимыми способами — берегов-то пока не знает. А еще, как ни банально, детей нужно просто любить. Не только деньги «на институт» или приданое копить, но элементарно любить. Дети ведь чувствуют, когда любят. Я очень надеюсь, что эта история станет для многих родителей уроком. Не оправдываю подростка, но и взрослых тоже. Они стали жертвами собственных педагогических ошибок.

Возможно, конечно, у парня просто были проблемы с головой. «Стрелка из Отрадного», например, признали невменяемым и сейчас лечат в психбольнице. Возможно (и даже почти наверняка), мальчик-убийца из Ульяновской области страдал каким-то психическим расстройством. А с такими всегда нужно быть крайне внимательным. В общем, давайте не думать, что «дурь пройдет, перебесится». Возможно, если подросток агрессивен, его нужно доктору показать. Понятно, что там, в деревне, никаких докторов не было. Но мы-то не в деревне живем, и у нас, увы, тоже подобные истории возможны.

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