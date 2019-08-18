Павел Глоба назвал три знака зодиака с самой мрачной энергетикой
Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которых окружающим стоит опасаться.
Первыми в списке находятся Скорпионы. У этого знака слишком тяжелая и мрачная энергетика. Скорпионы несут близким негатив, жестокость и холод. Всему виной планета смерти Плутон, которая заставляет Скорпионов любить обман, интриги и месть.
У Овнов часто возникают негативные эмоции, которые они совершенно не могут контролировать. В порыве ярости этот знак способен разрушить или уничтожить все на своем пути, унижая и не жалея соперников.
По словам Павла Глобы, Козероги не вызывают у людей ни одной положительной эмоции. Они очень умны, но лишены способности нравится окружающим. Козероги способны годами разрабатывать план мести, а затем идти по головам близких ради цели, сообщает Topnews.
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