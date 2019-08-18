СК опубликовал видео с места убийства семьи в Ульяновской области
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео из дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, в котором произошло убийство пятерых членов семьи.
На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия и проводят необходимую работу. На видео попадает вся площадь квартиры.
Ранее стало известно, что в селе Патрикеево Базарносызганского района полиция обнаружила тела пятерых членов одной семьи, среди которых было двое несовершеннолетних детей.
По версии следствия, убийство совершил 16-летний подросток, который являлся родственником погибших. По данным правоохранительных органов, он свел счеты с жизнью.
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