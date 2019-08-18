Мир борется с жарой и аномалиями: что говорят специалисты о современном климате

Традиционно одной из первых стран, ратующих за мировое единство в борьбе с глобальным потеплением и изменением климата, выступает Швеция. По словам премьер-министра северного государства Стефана Левена, к концу века ущерб от погодных аномалий может достигнуть 90 триллионов долларов.

— Июль 2019 года был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, — сообщил глава отдела климатического мониторинга Национального управления океанических и атмосферных исследований Дик Арндт. — А девять из десяти температурных рекордов этого месяца приходятся на период после 2005 года. Июль принес экстремальную жару в Европу и обширные лесные пожары в Арктику, Аляску, Сибирь и даже Гренландию, а также рекордное и внезапное таяние ледяного покрова Гренландии. Швеция установила рекорд самой высокой температуры, наблюдаемой в этой стране к северу от Северного полярного круга: 94,6 градуса (34,8 по Цельсию).

Пока москвичи жалуются на дожди и прохладу, из-за которых конец лета больше похож на середину осени, многие столицы мира переживают обратную тенденцию. Так, в австрийской Вене на протяжении всего августа термометры показывают 30–34 градуса, что на несколько единиц выше нормы. В Германии в конце июля зафиксировали 41,5 градуса, во Франции — 42,4 градуса, в Бельгии — 40,3, а в традиционно дождливой и туманной Британии — 36,9 градуса.

— Есть стопроцентная вероятность, что 2019-й войдет в топ-5 самых теплых лет в истории, — добавил Арндт. — Более точная позиция зависит от того, как температура будет расти в период с августа по декабрь.

Как сообщает международная группа исследователей климата World Weather Attribution, наблюдаемые сейчас температуры в ряде регионов мира вряд ли могли бы иметь место без человеческого воздействия на природу. Любопытно, что еще в 2016 году специалисты американской Национальной академии наук, инжиниринга и медицины отказывались связывать специфичные погодные явления вроде штормов и наводнений с изменением климата. Однако все больше и больше аналитиков сходятся в одном: глобальные перепады температур оказывают как минимум усугубляющее воздействие на подобное буйство стихий.

— Все начиналось с мониторинга температуры и прогнозирования связанных с этим побочных симптомов, таких как повышение уровня моря и обильные осадки, — утверждает Арндт. — Любопытно, что периоды невероятной жары в Северной Америке, Европе, Австралии и Восточной Азии сменяются внезапными похолоданиями. На самом деле отклонение от нормы в меньшую сторону также является подтверждением нестабильности климатических условий и всеобщей тенденции глобального потепления на планете.

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