Названы самые популярные маршруты поездов «Ласточка»
Краснодар — Сочи, Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново являются самыми популярными маршрутами поездов «Ласточка». Рейтинг был составлен экспертами «Туту.ру».
Специалисты проанализировали спрос на маршруты данных скоростных поездов с августа 2018 года по настоящее время. Оказалось, что пассажиры чаще всего пользуются направлениями Краснодар — Сочи, Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново. В пятерку популярных маршрутов также попали Москва — Владимир и Санкт-Петербург – Псков.
По сравнению с периодом 2017–2018 годов рейтинг практически не поменялся, за исключением направления Москва — Иваново. За год этот маршрут поднялся с девятого на третье место, передает РИА Новости.
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