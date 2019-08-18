Более пяти тысяч человек посетили День фронтовой собаки в Музее Победы
Посетители Музея Победы 18 августа смогли понаблюдать за военно-исторической реконструкцией событий Великой Отечественной войны в рамках Дня фронтовой собаки. Мероприятие посетили более пяти тысяч человек.
Четвероногие друзья воспроизвели боевые эпизоды времен войны. Посетителям показали принципы работы фронтовых собак. Также гостей ждало шоу с участием ведущих кинологических служб России.
Организаторы подготовили для детей различные мастер-классы. Около 300 ребят поучаствовали в квесте «По следам фронтовой собаки». Во время праздника на площадке работали полевые кухни и тематические фотозоны.
День фронтовой собаки был учрежден Музеем Победы в 2017 году. Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Дата выбрана в честь подвига армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года впервые в истории подорвала вражеский эшелон и вернулась после выполнения задания.
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