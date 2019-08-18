Два жилых дома с детсадом получат жители Зеленограда
Среди инвесторов, ставших участниками презентации двух земельных участков в Зеленограде, существенную долю составили представители крупных девелоперских компаний, что говорит о заметном интересе к зеленоградским активам.
— Зеленоград всегда был ключевой территорией столицы, где сосредоточены ее высокотехнологичное производство и научный потенциал. Перспективы зеленоградцы во многом связывают с особой экономической зоной. Этим объясняется высокий спрос на жилье, и, полагаю, он будет расти по мере освоения площадок, — пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Ожидаем конкуренцию на аукционе, по итогам которого на двух земельных участках в ЗелАО компания-победитель в течение 4 лет и 6 месяцев построит два многоквартирных дома и детсад.
По словам представителей пресс-службы департамента, общая площадь двух участков составляет 1,4 гектара.
Привлекательность Зеленограда с точки зрения инвестирования в жилищное строительство с каждым годом только возрастает. Это связано в том числе и с созданием дополнительных рабочих мест благодаря строительству на территории Зеленоградского административного округа новых производственных мощностей.
— Зеленоград — привлекательная территория для семей с детьми. Участки находятся в старой части города, а это особая атмосфера. Они с одной стороны окружены зеленой зоной, с другой — развитой инфраструктурой, — пояснила представитель девелоперской компании Лена Аюрова.
Участки расположены по адресу: Савелкинский проезд, корпуса 327 и 328.
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