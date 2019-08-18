Прогнозы не сбываются, но виноватых нет. Почему так происходит?

В начале августа федеральные телеканалы впервые за много лет прервали сетку вещания, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны», — говорилось в сообщении.

Ветер и правда был. Но не 20–25 метров в секунду, как предполагали синоптики. Во всяком случае «Архив фактической погоды» на сайте Росгидрометцентра показывает значительно меньшие значения.

А уж сколько раз не случались объявленные в СМС аномалии, и вспомнить невозможно! Синоптики разучились работать? Об этом мы беседуем с ведущим сотрудником центра погоды «Фобос» Евгением Тишковцом.

— Ситуация с «Армагеддоном», который нам обещали все каналы, прервавшие вещание, действительно получилась очень некрасивая, — убежден Евгений. — Потому что на большей части Москвы сила ветра не превышала 11 м/с. И лишь на окраине были иногда порывы до 21 м/с.

— Синоптики, получается, перестраховались?

— Перестраховка в данном случае — это очковтирательство. Надо правильно разрабатывать прогнозы и ранжировать их по степени опасности. Представьте, какое количество впечатлительных людей, посмотрев предупреждение, бросились пить таблетки «от сердца», потому что у многих подскочило давление. Сколько пожилых людей перепугалось! Кому-то, возможно, пришлось скорую вызывать.

— Но откуда же возникают такие прогнозы?

— Причин много. Но одна, на мой взгляд, из главных — это низкая квалификация инженеров-синоптиков. У них не всегда хватает даже теоретических знаний. Они никогда не работали на метеостанции, не знают особенностей местности, где работают, не «нюхали» погоду. Современные молодые синоптики напоминают мне таких же молодых пилотов гражданской авиации, которые давно не пилоты, а операторы компьютера, управляющего воздушным судном. Давайте вспомним эпизод с жесткой посадкой «Суперджета» в Шереметьеве. Почему она случилась? А потому что пилоты из-за попадания молнии были вынуждены перейти в ручной режим управления самолетом. А работать в ручном режиме они просто толком не умели! То же самое — с синоптиками. Они предсказывают погоду не в ручном режиме, а в автоматическом — используя американскую, российскую или, скажем, британскую математические системы.

— Как это происходит?

— Есть электронная карта погоды, на которой около двухсот параметров. С их помощью можно дать прогноз для авиаторов, моряков, строителей, дорожников и, конечно, общий прогноз погоды. Вот с помощью того же компьютера синоптики прогноз и просчитывают. Но физику атмосферы, эволюцию происходящих в ней процессов многие просто не понимают. Компьютер им выдал штормовое предупреждение, они его в МЧС передали, попили кофе и домой пошли.

— А как надо?

— Я военный синоптик. Когда в 1990-х служил в армии, никаких компьютеров у нас не было. Были линейка, калькулятор, карандаш, карта погоды и трофейный немецкий радиоприемник. С помощью этого приемника мы с коллегами ловили данные о погоде, передаваемые немецким торговым судам. Вот ими для собственных расчетов и пользовались.

— Значит, главная причина некачественных прогнозов — плохая работа синоптиков?

— Не только. У нас не хватает метеостанций. А российские метеоспутники очень часто просто не работают. Синоптики вынуждены брать данные с иностранных. Да, это доступная информация, но, я уверен, в случае военного конфликта доступ к ней нам моментально перекроют! И как мы станем погоду прогнозировать? Ведь прогноз нужен не только для того, чтобы зонтик взять. Это важная информация для огромного числа служб.

— Печальная вырисовывается картина. Получается, что прогнозам погоды сегодня верить вообще нельзя?

— Все зависит от источника информации. Если к вам на смартфон приходит прогноз, да еще такой красивый, почасовой, с меняющейся картинкой, знайте — это полная ерунда. Это та же математическая модель, рассчитанная роботом. Человек, реальный синоптик, к этому прогнозу руку не прикладывал.

— А может, лучше и не надо прикладывать? А то ведь ошибка на ошибке!

— Нет, без живого синоптика никакого адекватного прогноза быть не может. Поэтому, если прогноз вам важен — потратьте несколько минут на мониторинг нескольких ресурсов. Зайдите к нам на www.meteovesti.ru — это погода от «Фобоса». Мы используем американскую модель прогнозирования, но адаптированную для России. На rp5.ru используется британская модель. Разумеется, можно использовать gismeteo.ru — старый профессиональный сайт. Ну и мeteoinfo.ru — официальный сайт Гидрометцентра. Сравните прогнозы, помня, что истина всегда лежит где-то посередине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России:

— Москва — огромный город, имеющий сложную ячейковую структуру. Поэтому прогнозы по нему делать очень сложно. На одном конце города может быть дождь и гроза, а на другом — ясное небо. Хотя бы потому, что очень велики расстояния. Вторая причина того, что не сбываются прогнозы, — разный рельеф местности и разная застройка. Москвичи убедились: прогнозы синоптиков, как правило, отличаются. И если температура на большинстве сайтов более-менее одинакова, то с дождем — полная неразбериха.

У одних он есть, у других — нет. Спрогнозировать дождь тяжелее всего. Ведь вода присутствует в атмосфере еще и в форме льда, и в форме пара, быстро переходя из одной субстанции в другую. Прогноз по осадкам может очень быстро меняться. Поэтому я бы советовала каждый раз, выходя из дома, его уточнять.

На многих погодных сайтах есть карта, которая показывает движение «влажного» фронта. И одновременно дает прогноз — через сколько часов или минут начнется дождь. Это очень удобный сервис. Я бы также советовала всегда уточнять, какова на сегодня вероятность выпадения осадков, и уже исходя из этого принимать решение.

КАТАКЛИЗМЫ

— 20 июня 1998 года на Москву внезапно обрушились ураган и тропический ливень. Итог: 8 погибших, более 150 раненых. Общий ущерб столичные власти оценили в миллиард рублей.

— 7 декабря 2009 года осадков в Москве, по прогнозам, не ожидалось. Однако в результате сильнейшего снегопада город был парализован 10-балльными пробками.

— Ужасом обернулся неправильный прогноз на 29 мая 2017 года. Гидрометцентр сулил горожанам облачность и небольшую грозу. Но поток воздуха сокрушительным шквалом прошелся, сметая все на своем пути. Погибли 16 человек. Еще двое потом скончались в больнице.

Читайте также: Около 23 процентов месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки