Эксперты рассказали, как выбрать качественные яблоки летних сортов

Эксперт Московской инспекции по качеству продукции Светлана Переслегина и начальник ветеринарно-санитарного отдела столичного комитета ветеринарии Михаил Ларин рассказали, как выбрать качественные яблоки летних сортов и сколько времени после сбора урожая они хранятся.

Переслегина объяснила, что плоды, сбор которых начинается в августе, лучше съедать в течение месяца, так как яблоки этого сезона быстро портятся и становятся рыхлыми.

— В начале августа уже поспели летние сорта яблок, такие как налив белый, мельба, папировка. Яблоки летних сортов следует употреблять в свежем виде сразу после съема, так как они плохо хранятся, быстро перезревают и приобретают рыхлую мучнистую консистенцию. Срок хранения таких яблок — до одного месяца, — отметила она.

Ларин посоветовал при покупке яблок выбирать жесткие плоды. Важно, чтобы они были без пятен, порезов и вмятин.

— Партия должна быть однородной, плоды — чистыми, сухими, без загрязнений. Храниться они должны в упаковках с вентиляцией, так как отсутствие доступа кислорода ускоряет процесс порчи фрукта, — уточнил он.

Помимо этого, Ларин заметил, что наличие насекомых недопустимо — мелкие мошки заводятся только на гниющих фруктах. Запах яблок должен быть приятным, без признаков брожения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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